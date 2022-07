Spis treści: 01 Espresso tonic- kawa idealna na upały

Espresso tonic- kawa idealna na upały

Espresso tonic dzięki wyjątkowej recepturze będzie doskonałym zamiennikiem dla gorących kaw mielonych czy torebkowych kaw mrożonych. Sekret leży w składniku, od którego bierze nazwę. Myślisz, że tonik sprawdza się tylko w połączeniu z alkoholem? Otóż nie! Okazuje się, że może sprawdzić się doskonale jako składowa napoju kawowego. Na ten niezwykły pomysł wpadła w 2014 roku szwedzka baristka, Anne Lunnel.

Tonic espresso - składniki

Chyba nikogo nie zdziwi, że do przygotowania kawy espresso tonic będzie potrzebna... kawa. Możesz wybrać dowolną, ale dobrze będzie sięgnąć po kawę mieloną w pełni z ziaren arabiki. Należy wyposażyć się także w drugi najważniejszy składnik, czyli tonik. Będziesz potrzebować około 150-200 ml (zależnie od preferencji). Oprócz tego przygotuj kostki lodu oraz limonkę.

Tonic espresso - sposób wykonania

Zdjęcie Do przygotowania tego napoju potrzebujesz espresso, toniku i kostek lodu / 123RF/PICSEL

Przede wszystkim musisz przygotować espresso, około 40 ml na jedną porcję. Następnie odstaw je do przestudzenia i w tym czasie napełnij wysoką szklankę kostkami lodu (ich ilość dobierz do własnych preferencji oraz warunków pogodowych). Kostki należy zalać tonikiem, po czym dodać przestygnięte espresso. Na koniec z limonki odkrawamy plasterek, przecinamy go do połowy i dekorujemy nim szklankę. Jeśli po pierwszym łyku czujesz, że do kawy mogłoby być coś dodane, koniecznie spróbuj urozmaicić smak syropem pomarańczowym, truskawkowym bądź imbirowym.