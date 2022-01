Jak kawa wpływa na nasze zdrowie? Najnowsze badania zaskakują

Zdrowie

Badacze z Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) postanowili sprawdzić, jak kawa wpływa na nasz organizm. Wnioski, do jakich udało im się dojść, są zaskakujące. Regularne picie kawy ma dobry wpływ na proces trawienia, chroni też przed kamieniami żółciowymi i niektórymi chorobami wątroby. O ustaleniach naukowców poinformowało pismo „Nutrients".

Zdjęcie Naukowcy odkryli kilka nieznanych dotąd korzyści zdrowotnych płynących z picia kawy / 123RF/PICSEL