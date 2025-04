Olej krokoszowy - idealny dla seniorów

Olej z krokosza czy też olej krokoszowy to nieco zapomniany już specyfik, który niegdyś gościł w domach zarówno jako panaceum na dolegliwości trawienne jak i stosowany zewnętrznie skuteczny środek na stany zapalne skóry.

Olej pozyskiwany jest z rośliny spokrewnionej z ostem: krokosza barwierskiego zwanego także szafranem łąkowym. Historia odkrywania wielu właściwości tej rośliny zaczęła się od używania jej jako barwnika do tkanin, a potem suszone kwiaty stanowiły najskuteczniejszy dostępny lek na kaszel. Wraz z postępem naukowym krokosz okazywał się być naturalnym wspomagaczem dobrego zdrowia, a dziś wiemy, że powinni się nim zainteresować w szczególności seniorzy.

Olej z krokosza - właściwości

Olej z krokosza zawiera całą gamę niezbędnych składników odżywczych:

kwasy tłuszczowe : kwas linolowy, linolenowy, oleinowy, palmitynowy, arachinowy czy stearynowy

fitosterole

wit. A

wit. E

Krokosz barwierski to sprzymierzeniec zdrowia seniorów Canva Pro INTERIA.PL

Seniorzy powinni wprowadzić go do swojej diety przede wszystkim ze względu na jego działanie:

Wspierające układ krążenia - zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych jest niezbędna dla zdrowego serca i naczyń krwionośnych. Dodatkowo olej pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu oraz jest “strażnikiem” ciśnienia krwi i przeciwdziała chorobie miażdżycowej.

Łagodzące dolegliwości związane z bólami stawów - dzięki działaniu przeciwzapalnemu, olej z krokosza spożywany wpływa na elastyczność i zmniejszenie bolesności stawów związanych z chorobami i wiekiem, a smarując nim skórę w miejscach dotkniętych dolegliwościami zadziała niemal jak apteczna maść przeciwbólowa.

Poprawiające stan włosów, skóry i paznokci - wraz z wiekiem nasza skóra staje się sucha i szorstka. Samo stosowanie kremów nawilżających może nie wystarczyć. Olej z krokosza będzie świetnym rozwiązaniem, od lat bowiem jest polecanym specyfikiem na porost włosów i poprawę stanu skóry i paznokci. Wszystko to za sprawą wysokiej zawartości witaminy E.

Wspierające zdrowie oczu - witamina A zwana jest “witaminą oczu” i nie ma w tym przesady. Zwłaszcza seniorzy powinni korzystać z naturalnego źródła tej witaminy i spożywać ją w dobrze przyswajalnej formie, aby uniknąć cywilizacyjnych chorób związanych z narządem wzroku.

Poprawiające odporność organizmu - im jesteśmy starsi, tym mniejsza jest nasza odporność i zdolność to zwalczania infekcji. W dużej mierze jest to wina działania wolnych rodników. W oleju z krokosza występują naturalne antyoksydanty, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i tym samym wzmacniać naturalne siły obronne organizmu do walki z infekcjami.

Wystarczą 3 łyżeczki oleju z krokosza dziennie Canva Pro INTERIA.PL

Jak stosować olej z krokosza?

Aby uzyskać działanie terapeutyczne i dostarczyć organizmowi odpowiednią dawkę kwasów tłuszczowych i witamin, należy spożywać ok. 15 ml oleju dziennie. To mniej więcej trzy łyżeczki. Najlepiej wybierać olej zimnotłoczony i pamiętać o ważnej zasadzie, aby nigdy go nie podgrzewać, by nie tracił swoich cennych właściwości.

Olej z krokosza jest łagodny w smaku, świetnie komponuje się z sałatkami. Cena to ok. 50 zł za 500 ml. Nie powinny go stosować osoby uczulone na krokosza barwierskiego.

W przypadku zażywania na co dzień leków warto skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, czy wskazane będzie włączenie oleju z krokosza do codziennej diety i czy nie będzie on utrudniał wchłaniania przyjmowanych specyfików.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria Interia Kulinaria