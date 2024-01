Piękne, trąbkowe kwiaty chętnie pojawiają się we wnętrzach naszych mieszkań wraz z nadejściem zimy. Mimo iż wielu nazywa je amarylisami, w istocie jest to hippeastrum, czyli zwartnica. Ta dla wielu jest jedną z najpiękniejszych roślin doniczkowych.

Pochodzący z Ameryki Południowej kwiat ceniony jest zarówno z uwagi na swój wygląd, jak również prostotę w pielęgnacji. Kwitnący okaz nie rodzi swojemu właścicielowi zbyt wielu problemów. Kiedy jednak przekwita, niewiele osób wie, co zrobić, by po kilku tygodniach znów cieszyć się czerwonymi kwiatami. Istotna jest między innymi przerwa w podlewaniu.

Jak wygląda zwartnica? Nie myl

Cebule zwartnicy są zazwyczaj większe, bardziej okrągłe, pokryte najczęściej brązową łuską. Liście rośliny są natomiast bardziej mięsiste. Widać wyraźnie, że wyrastają bezpośrednio z cebuli, jeden w prawą, drugi w lewą stronę.

Hippeastrum, pod warunkiem zachowania odpowiedniego dla niej rytmu życia, nadaje się do uprawy wieloletniej. Kwitnącą roślinę należy ustawić w jasnym pomieszczeniu, w którym panuje pokojowa temperatura. Doniczkę warto postawić jak najbliżej okna, jednak nie w ostrym słońcu.

Zdjęcie Zadbaj w ten sposób o amarylis. Tylko pod tym warunkiem ponownie zakwitnie

Po okresie kwitnienia należy ściąć przekwitnięte kwiatostany, a roślinę uprawiać jeszcze przez około pół roku. W tym czasie zauważymy silny wzrost liści oraz znaczne powiększenie rozmiarów cebuli. Tworzyć zaczną się również zawiązki kwiatostanów na następny sezon uprawy. Kolejno należy być jednak wyjątkowo ostrożnym.

Jak często podlewać zwartnicę? Istotna kwestia w pielęgnacji rośliny

Do końca lipca zwartnicę należy zasilać płynnym nawozem co 2-3 tygodnie. Kolejno, jeszcze w lipcu, przerwać ten proces, pozwalając roślinie przygotować się do okresu spoczynku. Ten rozpocznie się mniej więcej na początku sierpnia.

W następnych dniach, na około 3 miesiące, należy przerwać proces nawożenia, stopniowo ograniczając również podlewanie, aż do momentu kiedy przestaniemy zupełnie dostarczać roślinie wodę. Wówczas liście zaczną zamierać i obumierać. To dobry znak. Jeśli bowiem hippeastrum nie przejdzie tego etapu, roślina nie zakwitnie ponownie.

W okresie spoczynku doniczkę z cebulą należy umieścić w chłodnym pomieszczeniu, najlepiej takim, gdzie temperatura powietrza wynosi około 13-15 st. C. Po całkowitym przesuszeniu podłoża warto nawet zupełnie wyjąć cebulę z doniczki, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo rozwoju niebezpiecznych chorób.

Po spoczynku uprawę zwartnicy rozpoczyna się na nowo od listopada do grudnia. W tym czasie cebulę należy posadzić do doniczki i wrócić do nawyku systematycznego podlewania. Już niewielka dawka wody uaktywni zgromadzone w cebuli składniki pokarmowe, pozwalając roślinie wypuścić pędy. Im silniejszy będzie ich wzrost, tym więcej wody potrzebuje kwiat.

