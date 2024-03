Czy 13. i 14. emerytura może wpłynąć na decyzję o przyznaniu zasiłku?

Dodaj do wody i umyj szafki kuchenne. Tłuszcz spłynie bez szorowania

Pij regularnie: usuwa toksyny, pomaga w odchudzaniu

Ogród skąpany w kwiatach przez całe lato? Oto konkurencja dla hortensji Cebula dymka to odmiana cebuli zwyczajnej (Allium cepa), która należy do rodziny amarylkowatych. Powszechnie nazywa się ją zieloną cebulką lub zwyczajnie - dymką. Jej botaniczna nazwa to czosnek cebula.

Czym dymka różni się od cebuli zwyczajnej? W zasadzie tylko smakiem oraz rozmiarem. Dymka jest rośliną dwuletnią, w pierwszym roku wytwarzającą jadalną cebulkę, którą wyróżnia delikatny smak, kulisty kształt i kremowa lub biała barwa. U nasady cebulki znajduje się piętka, czyli łodyga właściwa, z której wyrastają zarówno korzenie przybyszowe jak i liście. W pierwszym sezonie wegetacyjnym liście opadają, a w ich miejscu rosną nowe, nazywane szczypiorkiem.

Kiedy sadzić cebulę dymkę?

Dymkę należy sadzić do gruntu w dwóch terminach: wiosną lub jesienią. Najlepszymi wiosennymi miesiącami są marzec oraz początek kwietnia, jesienią najlepiej jest sadzić dymkę we wrześniu lub w październiku. Cebulę dymkę można sadzić do gruntu już w marcu, ponieważ jest ona zaskakująco niewrażliwa na kilkudniowe przymrozki. Wcześniej należy przyszykować rzędy i spulchnić ziemię, ponieważ aż 2/3 cebuli musi być schowane w ziemi.

Reklama

Cebulę dymkę należy sadzić w rozstawie co 30-40 cm między rzędami i odległościach 8 cm w rzędzie - rozwijając się, potrafi ona bowiem kilkukrotnie zwiększyć swoją średnicę. Dymka musi być też sadzona na takiej głębokości, aby jej wierzchołki znajdowały się na poziomie gruntu.

Cebulę zbieramy dopiero wtedy, gdy szczypior załamie się w jej połowie.

Jak pielęgnować cebulę dymkę?

Cebula dymka jest dość prosta w uprawie, ale warto pamiętać, że ma swoje specyficzne wymagania. Dymkę należy uprawiać w miejscach słonecznych, a gleba, w której jest sadzona, musi być mocno przepuszczalna i żyzna o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie. Dobrze, by podłoże było zasilone kompostem.

Cebula dymka wymaga także systematycznego odchwaszczania grządek i poruszania ziemi między rzędami - chwasty muszą być usuwane regularnie i delikatnie, by nie uszkodziły wrażliwego systemu korzeniowego cebuli. Dymka dobrze rośnie w towarzystwie ogórków, buraka ćwikłowego, marchewki, pietruszki, majeranku, truskawek, sałaty głowiastej i pomidorów. Nie lubi za to kapusty i rzodkiewki.

Zobacz również:

Rozsyp wiosną pod krzewem borówki. Oto, co stanie się latem