Spis treści: 01 Kiedy są ferie zimowe 2024?

02 Ferie zimowe - woj. dolnośląskie

03 Ferie zimowe - woj. mazowieckie

04 Ferie zimowe - woj. opolskie

05 Ferie zimowe - woj. zachodniopomorskie

06 Ferie zimowe - woj. podlaskie

07 Ferie zimowe - woj. warmińsko-mazurskie

08 Ferie zimowe - woj. lubelskie

09 Ferie zimowe - woj. łódzkie

10 Ferie zimowe - woj. podkarpackie

11 Ferie zimowe - woj. pomorskie

12 Ferie zimowe - woj. śląskie

13 Ferie zimowe - woj. kujawsko-pomorskie

14 Ferie zimowe - woj. lubuskie

15 Ferie zimowe - woj. małopolskie

16 Ferie zimowe - woj. świętokrzyskie

17 Ferie zimowe - woj. wielkopolskie

18 Długie weekendy i dni wolne od szkoły w zimie 2024

Kiedy są ferie zimowe 2024?

Od dwudziestu lat ferie zimowe zimowe w Polsce są rotacyjne. Oznacza to, że kiedy w jednych województwach się kończą, w innych się zaczynają. Dzieje się tak dlatego, że ferie trwają tylko dwa tygodnie. Jeśliby więc wszyscy na raz ruszyli wtedy wypoczywać, nie dla wszystkich wystarczyłoby miejsc w ośrodkach turystycznych. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest bezpieczeństwo na drogach.

Termin ferii rokrocznie ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ich termin rozciąga się na sześć tygodni od połowy stycznia do prawie końca lutego. Oto dokładne terminy ferii zimowych 2024 dla poszczególnych województw:

15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia - 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia - 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12 - 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Sprawdziliśmy możliwości turystyczne, kulturalne i sportowe, jakie podczas ferii oferują poszczególne województwa.

Ferie zimowe - woj. dolnośląskie

Województwo dolnośląskie to jedno z tych, w których ferie zimowe zaczną się najszybciej - potrwają od 15 do 28 stycznia. Atrakcje dla dzieci w dolnośląskim to na przykład:

ZOO, Afrykarium, Hydropolis we Wrocławiu; Karkonosze i Śnieżka; Góry Sowie; Zamek Książ, Zamek Czocha, Zamek w Międzylesiu; Park Trampolin i Kolejkowo we Wrocławiu, Minieuroland w Kłodzku.

Ferie zimowe - woj. mazowieckie

W województwie mazowieckim ferie zimowe potrwają od 15 do 28 stycznia 2024 roku. Sama stolica oferuje wiele atrakcji dla najmłodszych, a warto wybrać się również w inne miejsca na mapie tego województwa:

Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego,

Muzeum Domków, Lalek i Gier w Warszawie;

Suntago Park (Wręcza, park wodny)

Dolina Skrzatów w Chociszewie.

Ferie zimowe w województwie mazowieckim to okazja do odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik.

Ferie zimowe - woj. opolskie

Województwo opolskie również ma ferie w pierwszym terminie, od 15 do 28 stycznia 2024. Atrakcje dla dzieci i młodzieży oferuje zimą nie tylko Opole, ale i jego okolice:

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu;

ZOO i papugarnia w Opolu;

Hoplandia - sala zabaw w Opolu;

Małe Centrum Nauki Sowa w Nysie;

Park Nauki i Rozrywki Jurapark w Krasiejowie;

Fabryka Robotów w Mosznej.

Ferie zimowe - woj. zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie to ostatnie województwo, w którym ferie zimowe odbędą się od 15 do 28 stycznia 2024. Atrakcji, jakich oferuje Szczecin i okolice jest wiele:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie;

Be Happy Museum w Szczecinie;

Park wodny w Koszalinie;

Podziemne miasto na Wolinie;

Rodzinny Park Rozrywki Pomerania w Dygowie.

Ferie zimowe - woj. podlaskie

Ferie zimowe w woj. podlaskim potrwają od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku. Na Podlasiu znajdziemy wiele atrakcji dla najmłodszych:

Akcent Zoo w Białymstoku;

Białostocki Teatr Lalek;

Jumper Park Trampolin w Białymstoku;

Rezerwat Pokazowy Żubra w Białowieży;

Chatka Baby Jagi w Orzeszkowie.

Ferie zimowe - woj. warmińsko-mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim ferie zimowe odbędą się w terminie 22 stycznia - 4 lutego 2024. Dzieci z pewnością nie będą się nudziły zimą w Olsztynie i okolicach:

Zwierzyniec warmiński w Olsztynie;

Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie;

Galinida w Iznocie koło Mikołajek;

Park Miniatur w Parczu;

Park Wodny w Wilkasach.

Ferie zimowe - woj. lubelskie

Od 29 stycznia do 11 lutego 2024 na ferie zimowe będą również w woj. lubelskim. Atrakcje dla najmłodszych proponuje nie tylko Lublin. Gdzie warto wybrać się z dzieckiem?

Dom Koziołka Lubelskiego w Lublinie;

Laser City w Lublinie;

Lubelska Trasa Podziemna;

Ranczo Arka w Sernikach;

Aquapark w Świdniku.

Ferie zimowe - woj. łódzkie

W woj. łódzkim ferie zimowe 2024 odbędą się w terminie 29 stycznia - 11 lutego. Najmłodsi nie będą narzekać na brak atrakcji w całym regionie:

Centrum Nauki Experymentiarum w Łodzi;

Łódzkie ZOO;

Muzeum Kinematografii w Łodzi;

Termy Uniejów w Uniejowie;

Park Arkadii i Pałac w Nieborowie.

Ferie zimowe - woj. podkarpackie

W woj. podkarpackim ferie zimowe będą od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku. Naturalnie wielką atrakcją są tu narty, ale znajdzie się też coś dla miłośników innych rozrywek:

Park Rozrywki Grawitacja w Rzeszowie;

Muzeum Lalek w Pilźnie;

Muzeum Bombek Choinkowych w Nowej Dębie;

Interaktywna Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła Uherce Mineralne;

Karpacka Troja w Trzcinicy.

Ferie zimowe - woj. pomorskie

W woj. pomorskim ferie zimowe rozpoczną się 29 stycznia, a zakończą 11 lutego 2024. Tu oprócz nadmorskich wycieczek można pójść z dziećmi w kilka miejsc:

Centrum Nauki Experyment w Gdyni;

Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku;

Gdyńskie Muzeum Motoryzacji;

Illozeum w Łebie;

Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo-Wieżyca

Ferie zimowe - woj. śląskie

Woj. śląskie to kolejne, w którem ferie zimowe odbędą się od 29 stycznia do 11 lutego. Gdzie w tym czasie można wybrać się z dziećmi? Propozycji jest sporo:

Bajka Pana Kleksa w Katowicach;

Kolejkowo w Gliwicach;

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu;

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach;

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.

Ferie zimowe - woj. kujawsko-pomorskie

Woj. Kujawsko-pomorskie to ostatnia tura ferii zimowych, przypadająca od 12 - 25 lutego 2024 roku. Dokąd warto wybrać się z dziećmi?

Planetarium w Toruniu;

Muzeum Piernika w Toruniu;

Gród w Biskupinie;

Centrum Rozrywki Extreme w Grudziądzu;

Park Wodny w Świeciu.

Ferie zimowe - woj. lubuskie

Okres od 12 do 25 lutego to również ferie zimowe dla woj. lubuskiego. Atrakcji dla dzieci i młodzieży tu nie brakuje. Oto kilka z nich:

Palmiarnia w Zielonej Górze;

Planetarium Wenus w Zielonej Górze;

Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze;

Majaland Kownaty w Kownatach;

Park Krasnala w Nowej Soli;

Ferie zimowe - woj. małopolskie

Woj. małopolskie ma ferie zimowe w terminie 12 - 25 lutego 2024. Zarówno Kraków, jak i okolice skrywają wiele ciekawych dla dzieci miejsc:

Rynek Główny i Wawel w Krakowie;

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie;

Kopalnia Soli w Wieliczce;

Ojcowski Park Narodowy;

Energylandia w Zatorze.

Energylandia to dobre miejsce do odwiedzenia w ferie zimowe 2024

Ferie zimowe - woj. świętokrzyskie

W terminie od 12 do 25 lutego ferie zimowe wypadną w świętokrzyskim. udadzą się uczniowie woj. świętokrzyskiego. Dokąd tam wybrać się z dziećmi? Oto nasze propozycje:

Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach,

Manufaktura Słodyczy w Kielcach;

Muzeum Hammonda w Kielcach;

Rezerwat Kadzielnia;

Centrum Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Ferie zimowe - woj. wielkopolskie

Woj. Wielkopolskie również będzie miało ferie w dniach 12 - 15 lutego 2024. W atrakcjach dla dzieci można tam przebierać i to nie tylko w Poznaniu. Oto niektóre z nich:

Palmiarnia w Poznaniu;

Rogalowe Muzeum Poznania;

ZOO w Poznaniu;

Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach;

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Długie weekendy i dni wolne od szkoły w zimie 2024

Jeszcze przed feriami uczniów wszystkich szkół czeka przerwa świąteczna. Dni wolne od szkoły zaczną się 23 grudnia 2023 (sobota) i potrwają do 1 stycznia 2024 (poniedziałek). Uczniowie pójdą więc do szkoły dopiero we wtorek, 2 stycznia 2024.

Zła wiadomość dla uczniów jest taka, że w 2024 roku 6 stycznia, czyli Trzech Króli wypada w sobotę. W związku z tym osoby uczące się nie mogą więc liczyć na długi weekend. Natomiast ich rodzice są w lepszym położeniu, bo pracodawcy będą musieli im ten wolny dzień “oddać".

Kolejne wolne dni dla uczniów wypadną w Święta Wielkanocne, od 28 marca do 2 kwietnia 2024 roku. Obejmą one zatem pięć dni, od czwartku do wtorku.

Źródło: gov.pl

