Jakie kwiaty na Dzień Kobiet?

Porady Wysiej już teraz. Zaoszczędzisz, a na balkonie zaroi się od kwiatów Wypadający 8 marca Dzień Kobiet jest związany z ruchami sufrażystek i walką o prawa płci pięknej. To coroczne święto, którego początki sięgają 1910 roku. W Polsce największą popularnością zaczęło się cieszyć w PRL-u. Wówczas kobiety mogły liczyć m.in. na goździki i rajstopy.

Zwyczaj wręczania kwiatów na Dzień Kobiet przetrwał do dziś. Obecnie wielu stawia na róże oraz tulipany, a także popularne w latach 70. ubiegłego wieku goździki. To klasyczne opcje. Panowie wiedzą, że bukiet tych kwiatów z pewnością przypadnie do gustu paniom.

W tym roku warto postawić na pewne urozmaicenie. Na Dzień Kobiet poleca się eustoma nazywana dzwonkiem prerii lub japońską różą.

Eustoma na Dzień Kobiet. Co to za kwiat?

Eustoma zazwyczaj jest wykorzystywana do tworzenia bukietów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by hodować ją w doniczce bądź w ogródku. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej, a po raz pierwszy w Europie pojawiła się w XVII wieku. Eustoma sprawdza się zarówno w bukiecie jednoodmianowym, jak i w towarzystwie innych kwiatów. Świetnie współgra m.in. z różami i piwoniami.

Z jednej łodygi eustomy wyrasta kilka gałązek z pączkami. Jej kwiaty są sporych rozmiarów i odznaczają się wieloma kolorami. Wyróżnia się eustomę w kolorze bieli, różnych odcieni różu i fioletu, a także niebieskiego.

Kwiaty eustomy są niezwykle delikatne, ale przy tym wbrew pozorom bardzo trwałe. W wazonie mogą wytrzymać nawet do 10 dni. Jeśli jednak mają odpowiednie warunki, mogą cieszyć oko nawet przez dwa tygodnie. Muszą jednak stać w czystym wazonie, a woda w nim powinna być wymieniana codziennie. Oprócz tego ważne jest podcinanie łodyg co dwa dni.

Co więcej, eustoma ma symbolizować uczucia, wdzięczność i szacunek. Nic więc dziwnego, że tak chętnie jest wybierana jako prezent w postaci bukietu podczas ważnych uroczystości. Chętnie stawiają na nią również przyszłe panny młode. Bukiet ślubny z eustomy jest nie tylko piękny, ale także trwały i może symbolizować uczucie między nowożeńcami.

Eustoma to także idealna opcja na Dzień Kobiet. To gwarancja, że bukiet postoi w wazonie nawet do drugiej połowy marca.

