Bielenie pni za pomocą wapna wykonujemy przed pierwszymi przymrozkami, następnie w grudniu i ponawiamy czynność do końca zimy.

Pniom drzewek owocowych poświęca się najwięcej uwagi, zaniedbując ich korony. Najlepiej owinąć je luźno białą agrowłókniną.

Rękawy lub kaptury ochronne posłużą jako osłony roślin pozostających w gruncie przez całą zimę. Niwelują utratę wilgoci i zabezpieczają drzewka przed szkodliwym promieniowaniem.

Drzewka owocowe - jakie zabezpieczać przed zimą?

Szczególną troską przed nadejściem zimy powinniśmy otoczyć młode drzewka owocowe, które sadziliśmy jesienią. Zdarza się, że mają zbyt mało czasu, by solidnie się ukorzenić oraz zaaklimatyzować w nowym miejscu. Ważne będzie zwrócenie uwagi na podstawę pnia oraz miejsce okulizacji, czyli szczepienia.

Reklama

Jednymi z najbardziej wrażliwych gatunków są przede wszystkim brzoskwinie, morele, czereśnie czy nektaryny. W ich przypadku nie pozostawiajmy bez ochrony także koron. Wszystkie drzewa owocowe, niezależnie od wieku, warto potraktować wapnem. Ważne, by zdać sobie sprawę, że późną jesienią nie przygotowujemy drzewek owocowych jedynie do przetrwania długiej zimy, ale także wykorzystujemy metody dające odporność na wizyty gryzoni oraz zwierząt leśnych.

Sprawdź: Zmory ogrodników. Tych roślin lepiej nie sadź w swoim ogrodzie

Kiedy zabrać się za przygotowanie drzewek do zimy?

Zdjęcie Drzewka owocowe okrywamy, kiedy temperatura spadnie w okolice 0 st. C / 123RF/PICSEL

Zbyt wczesne zabezpieczenie drzewek owocowych przed nadchodzącą zimą może przynieść im więcej szkody niż pożytku. Sadzonki drzew powinny najpierw spokojnie wejść w fazę spoczynku, a dopiero potem rozpocząć etap hartowania, na który wpływ ma zmniejszająca się temperatura zewnętrzna. Jeśli cały proces będzie przebiegał powoli, drzewka nabiorą większej mrozoodporności.

Okrywanie drzewek owocowych przy dość ciepłej pogodzie opóźni ich przyzwyczajanie się do zmiennej temperatury. Ogrodnicy doradzają wstrzymanie się z czynnością do momentu, gdy termometry zaczną pokazywać okolice 0 st. C. Skąd wiedzieć, kiedy to nastąpi? Pomocne będzie regularne śledzenie zapowiadanych prognoz pogody.

Sprawdź: Sposób doświadczonych ogrodników. Chwasty się nie przecisną!

Zdjęcie Kliknij w obrazek i weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Skuteczna ochrona roślin owocujących

Częścią drzewka owocowego, któremu należy poświęcić szczególną uwagę podczas zabezpieczania przed zimą, jest miejsce szczepienia. Na tym etapie nie potrzebujemy sięgać po zaawansowane preparaty lub narzędzia. Cały trik polega na usypaniu kopczyka wokół rośliny. Część fachowców doradza, by użyć w tym celu kompostu, trocin, kamieni lub ściółki ze słomy. Najprościej będzie jednak wykorzystać ziemię z ogrodu i zrobić górkę o wysokości ok. 30-35 cm.

Zabezpieczenie drzewek owocowych przed mrozem to jedno, jednak na tym wysiłek się nie kończy. Warto również ochronić je przed bliskimi spotkaniami z wygłodniałymi zwierzętami. Tektura, słoma, a nawet agrowłóknina mogą szybko zostać rozszarpane, dlatego konieczne będzie założenie trwalszej barykady. Do tego celu przydadzą się wszelkie plastikowe osłony, a także metalowe siatki, które owija się wokół pnia. W centrach ogrodniczych znajdziemy również repelenty zapachowe, które odstraszają nadciągającą zwierzynę.

Sprawdź: Spryskaj miksturą czereśnie, a robaki uciekną w popłochu. Ostatni dzwonek na zabezpieczenie drzewka

Jesienne bielenie pni drzewek

Zdjęcie W jaki celu bielimy pnie drzewek owocowych? / 123RF/PICSEL

Pytając ogrodników o zdradzenie najczęściej stosowanej metody ochrony drzewek owocowych, niemal natychmiast zaczną rozmowę na temat ich bielenia. To najważniejszy patent, z którym powinny zapoznać się osoby początkujące. Bielenie drzewek owocowych wapnem stosuje się nie tylko w przypadku młodych, dopiero co posadzonych okazów, ale także starszych drzew, od lat rosnących w ogrodach. Co sprawia, że bielenie pni drzewek owocowych na zimę ma tak duże znaczenie dla ich bezpieczeństwa?

Polskie zimy pokazują, że mimo ekstremalnie niskich temperatur, wcale nie brakuje w nich dni pełnych błękitnego nieba i mocno grzejącego słońca. Właśnie takie warunki sprawiają, że kora drzewek owocowych mocno się nagrzewa, a nocą ponownie atakuje ją silny mróz. Nagłe i silne zmiany powodują powstawanie pęknięć oraz uszkodzeń w korze. Nawet niewielkie szczeliny mogą stać się zaczątkiem groźnych infekcji. Pobielone wapnem zyskają ochronę przed wszędobylskimi promieniami słońca, lepiej zniosą warunki w godzinach nocnych, a kora pozostanie wolna od przypadkowych wyrw.

Sprawdź: Z drzewa sąsiada spadają owoce na twoją działkę? Kto ma do nich prawo?

Po jakie materiały ochronne sięgnąć?

Sklepy ogrodnicze oferują szeroki wybór materiałów, które zabezpieczą drzewka owocowe przed negatywnym działaniem niskich temperatur. Chętnie stosuje się m.in. jutę, słomę, maty słomiane oraz agrowłókninę. Dwa ostatnie produkty nadają się do osłaniania całych roślin. Należy jednak pamiętać, by zakładać je dość luźno, gdyż inaczej uniemożliwią swobodny przepływ powietrza.

Osłona ze słomy doskonale spełnia swoją funkcję, jednak z jej użyciem wiąże się pewne niebezpieczeństwo. W warstwach chętnie kryją się polne gryzonie, które mogą wyrządzić niemałe szkody w korzeniach oraz korze drzewek. Zabezpieczenie wykonane ze słomy mocujemy tak, by nie dotykało bezpośrednio do podłoża.

Doświadczeni fachowcy zdecydowanie odradzają wybór czarnej agrowłókniny. Owijanie nią drzewek owocowych na zimę spowoduje jedynie nadmierne kumulowanie się ciepła w częściach nadziemnych roślin. W ten sposób szybko się rozhartują i staną bardziej podatne na atak ze strony chorób grzybowych. Zapas takiego materiału lepiej wykorzystać do ściółkowania gleby bezpośrednio pod roślinami.

Sprawdź również:

To nie będzie "słodki listopad". Prognozy mówią jasno



Im więcej ma kwiatów, tym mniej pieniędzy w portfelu. Natychmiast usuń z domu