Koty to wyjątkowo czyste i bardzo samodzielne w kwestii higieny osobistej zwierzaki. Mimo to, od czasu do czasu potrzebują one naszej pomocy w prostych zabiegach pielęgnacyjnych, z których najważniejszym jest oczywiście regularnie czesanie. Wyczesywanie sierści pomaga nie tylko zmniejszyć ilość włosów, ale dodatkowo poprawia ich kondycję i wygląd. Obumarłe włosy pozwalają wyrosnąć nowym, które są bardziej lśniące, mocne, wytrzymałe i po prostu zdrowsze.

Jedną z najważniejszych i najbardziej istotnych dla zdrowia kota zalet wyczesywania sierści jest zmniejszenie ilości kul włosowych, które zbierają się w kocim przełyku. Chodzi o popularne "kłaczki", które czasem mogą stworzyć swoisty zator i mocno podrażniać śluzówkę żołądka. Dlatego tak ważne jest regularne czesanie kota, szczególnie wtedy, gdy gubi więcej sierści niż zazwyczaj. Jak robić to w sposób prawidłowy?

Jak często czesać kota?

Częstotliwość czesania kota powinna zależeć od rodzaju jego sierści oraz od pory roku. Koty długowłose gubią bowiem zdecydowanie więcej włosów, są też one bardziej widoczne i przysparzają więcej problemów. Koty lenią się też bardziej jesienią oraz wiosną niż w pozostałe pory roku.

Koty krótkowłose wystarczy czesać raz lub dwa razy w tygodniu, kotom długowłosym należy wyczesywać sierść co kilka dni, najlepiej co drugi dzień. Długowłose mruczki posiadają bowiem bardzo dużą ilość starych i obumarłych włosów, które hamują wzrost nowych i są od nich zdecydowanie słabsze.

Czym czesać kota? Wybór szczotki ma znaczenie

Wybór właściwej szczotki, którą będziemy czesać naszego kota, zależy od rodzaju jego sierści. Możemy zdecydować się jednak na szczotkę uniwersalną pod warunkiem, że jej kolce będą elastyczne i delikatne dla kociej skóry. Jeśli zabieg będzie nieprzyjemny dla naszego pupila, będzie go unikał i stresował się za każdym razem, gdy będziemy go do niego zmuszać.

Kota krótkowłosego możemy czesać również z pomocą specjalnej, gumowej rękawicy, a mruczka długowłosego - specjalnym, metalowym grzebieniem, który poradzi sobie z rozczesywaniem splątanych długich włosów. Do pielęgnacji długiej sierści przyda się także furminator, służący do eliminacji nadmiaru podszerstka i usuwania martwych włosów. Z jego pomocą możemy znacząco zmniejszyć ilość zalegającej w domu sierści. Regularne stosowanie tego narzędzia wspomaga także wzrost okrywy włosowej u kota.

WAŻNE: Koty perskie, które wymagają szczególnie zaawansowanej pielęgnacji, czeszemy zawsze od grzbietu w dół i nie pomijamy żadnej części ciała!

Najważniejszą zasadą dotyczącą właściwej pielęgnacji kociej sierści jest rozpoczęcie tych zabiegów jak najszybciej, gdy kot jest jeszcze mały. Starsze koty gorzej znoszą bowiem wyczesywanie, szczególnie jeśli zaczniemy to robić, gdy są już całkiem dorosłe. Regularne czesanie ma bardzo dobry wpływ nie tylko na zdrowie mruczka, ale też wygląd sierści i... samopoczucie właściciela. Mniej włosów, swobodnie fruwających po domu to po prostu mniej sprzątania!

