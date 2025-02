Kefir to fermentowany napój mleczny, a do jego produkcji wykorzystuje się mleko pasteryzowane, drożdże i bakterie fermentacji mlekowej. Proces fermentacji trwa zazwyczaj od 12 do 36 godzin. Charakteryzuje się lekko kwaskowatym smakiem i jest dobrym źródłem m.in. witamin z grypy B, witaminy D, witaminy K, wapnia, potasu, fosforu, biotyny, kwasu foliowego i białka.