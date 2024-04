Pożegnaj cienie i wory pod oczami

Nieprzespana noc, złe nawyki żywieniowe oraz zmęczenie powodują, że pod oczami tworzą się cienie i opuchlizna. Ich obecność powoduje, że twarz nie wygląda młodo i znacząco dodaje nam co najmniej kilka lat. Jak się pozbyć worków i cieni pod oczami? To łatwe, ale najpierw trzeba zadbać o wypoczynek oraz picie dużej ilości wody. Na początek ulgę przyniosą chłodne kompresy z lodu albo z zimnych łyżeczek. Jeśli zaś mamy nieco więcej czasu i problem powraca, warto sporządzić sobie domowe okłady, które są banalne w przygotowaniu. Co warto mieć na uwadze?

Torebki herbaty - wystarczy zaparzyć rumiankowy napar i ostudzone torebki przyłożyć do skóry. Napój zaś warto wypić, bo działa dobrze na odporność i układ pokarmowy.

Ogórek - warzywo kroimy w plasterki i przykładamy do skóry. Ogórek ma dużo wody oraz krzem, który rozjaśnia cerę oraz niweluje opuchliznę.

Skórki jabłek - to moc witaminy C, czyli silnego przeciwutleniacza i substancji pobudzającej do produkcji przez organizm kolagenu.

Ziemniak - bulwę warto schłodzić w lodówce, później pokroić w grube plastry i przyłożyć do oczu. Ziemniak ściąga skórę oraz "wyciąga" obrzęk.

Zacznij spłycać zmarszczki

Domowe maseczki można wykonać samodzielnie i kosztują wyłącznie kilka złotych 123RF/PICSEL

Zmarszczki to jeden z najbardziej widocznych objawów starzenia się skóry. Wiele kobiet skrzętnie je ukrywa, ale też wiele z nich wierzy, że dodają one uroku i dumnie się w nich prezentują. Nieważne, do której grupy należymy, to warto zafundować sobie czasem łatwe zabiegi, które mogą spłycić zmarszczki mimiczne. Zanim jednak zabierzemy się do tego zabiegu, przygotujmy naszą cerę, czyli wystarczy ją oczyścić kosmetykiem tonizującym. Teraz czas na maseczkę, którą można przyrządzić z domowych produktów. Co warto mieć pod ręką? Dużą popularnością cieszy się aloes: można sięgnąć po ten z doniczki albo pozyskany z niego żel, który można kupić w drogerii albo dyskoncie. Roślina redukuje stany zapalne oraz ściąga skórę, więc w efekcie zmarszczki będą spłycone.

Co można jeszcze innego sobie zafundować? Wystarczy kupić w sklepie siemię lniane: to koszt dosłownie pięciu złotych, a zainwestowane pieniądze zaprocentują. Wystarczą dwie łyżki ziarenek zalać 1/4 szklanki gorącej wody, dokładnie wymieszać i odstawić do ostudzenia. Kiedy mieszanka będzie w temperaturze pokojowej, można dodać łyżkę miodu. Teraz nie pozostaje nic innego, jak nałożyć mieszankę na skórę i pozostawić na minimum kwadrans. Siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe omega oraz witaminę E, zwaną "witaminą młodości".

Piękna szyja, młody wygląd

Skóra szyi również narażona jest na oznaki starzenia. Warto o nią zadbać 123RF/PICSEL

Nie tylko twarz zdradza nasz wiek, ale także skóra szyi. Niestety, jest ona bardzo cienka, więc szybciej traci jędrność i często kontrastuje z zadbaną cerą na twarzy. Nie jesteśmy jednak w tej sytuacji bezsilni, ponieważ można również zafundować domowe zabiegi, które poprawią wygląd tej części ciała. Co można wziąć pod uwagę?

Ćwiczenia - najprostsze, co możemy zafundować naszej szyi, aby wyglądała młodziej. Wystarczy odginać głowę na zmianę: do przodu, do tyłu oraz na boki. Warto również poruszać żuchwą, która angażuje partie mięśni szyi.

Banan - solidna porcja potasu, ale także witamin A, C i E, które są niezbędna dla naszej skóry. Owoc wystarczy rozgnieść, wymieszać z 1/4 szklanki ciepłego mleka oraz łyżeczką miodu. Mieszankę nanieść na skórę szyi oraz dekolt, zrelaksować się, a po 20 minutach spłukać ciepłą wodą.

Herbata - oto jeden z najpopularniejszych napojów świata. Wiadomo, że jest dobroczynny dla organizmu, ale świetnie sprawdza się w kosmetyce. Wystarczy szklanka naparu z zielonej herbaty, żółtko jaja kurzego i łyżeczka modu. Całość można nasączyć gazą i szczelnie otulić szyję, a po 20 minutach zmyć ciepłą wodą.