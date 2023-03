Spis treści: 01 Cebule hiacyntów: kiedy i jak wsadzić do ziemi, żeby mieć ozdobę na Wielkanoc?

02 Kiedy się sadzi cebulki hiacyntów?

03 Jak wyhodować hiacynta z cebulki?

04 Cebulki hiacyntów: jak przechowywać zanim wsadzisz do ziemi?

Cebule hiacyntów: kiedy i jak wsadzić do ziemi, żeby mieć ozdobę na Wielkanoc?

Hiacynty to piękna ozdoba wielkanocnego stołu. Nic więc dziwnego, że wiele osób właśnie teraz chce je zasadzić tak, by zakwitły na Wielkanoc. Niestety, warto wiedzieć, że cały ten proces jest długi, a samo ukorzenianie się cebul trwa od 8 do 10 tygodni. Od tego momentu roślina potrzebuje jeszcze 3-4 tygodni, by zakwitnąć. By hiacynty cieszyły więc nasze oko w święta wielkanocne, powinniśmy zasadzić je już w grudniu.

Można ten proces trochę przyspieszyć tak, by cebule ukorzeniły się po około 6-8 tygodniach. W tym celu należy przenieść doniczki do ciepłego miejsca, z większą ilością rozproszonego światła. Cebule należy bardzo obficie podlewać, a gdy na szczytach pojawią się zielone pędy, założyć osłonki z ciemnego papieru i zdjąć je dopiero wtedy, gdy pędy się wydłużą. Następnie ustawiamy roślinę w mocno naświetlonym miejscu - zakwitnie ona po około dwóch tygodniach.

W tym roku nie uda nam się już zasadzić hiacyntów na Wielkanoc, ale jeśli zaczniemy ukorzenianie już teraz, to pięknie zakwitną nam one w maju.

Kiedy się sadzi cebulki hiacyntów?

Najlepsza pora na sadzenie hiacyntów do gruntu to przełom sierpnia oraz września. Jeśli sadzimy je natomiast do doniczek, to czas ten powinniśmy uzależnić od tego, kiedy chcemy cieszyć się już kwitnącymi roślinami. Jeśli chcemy, by hiacynty zakwitły np. w grudniu, przygotowaniem cebul powinniśmy zająć się od 15 do 30 września.

Jak wyhodować hiacynta z cebulki?

By wyhodować hiacynta z cebulki, wczesną zimą należy umieścić cebulkę w małej doniczce tak, aby jej czubek wystawał ponad ziemię. Cebulkę należy następnie zostawić w chłodnym, ciemnym miejscu i regularnie podlewać przez około 8 tygodni. Po tym czasie roślinę należy przenieść w jasne miejsce o umiarkowanej temperaturze. Po około 2-4 tygodniach pojawią się pierwsze pąki.

Zdjęcie Hiacynty są piękną, wielkanocną ozdobą domu / 123RF/PICSEL

Cebulki hiacyntów: jak przechowywać zanim wsadzisz do ziemi?

Przekwitnięte już, zasychające hiacynty należy przenieść w ustronne miejsce, a następnie wykopać cebule, przesuszyć je i oczyścić. W kolejnych miesiącach należy przechowywać je w papierowych torbach lub ażurowych skrzyneczkach w temperaturze 15-20 st. C. Stare cebulki najlepiej zasadzić kolejnej jesieni w ogrodzie - są już one bowiem mniejsze i słabsze niż nowe i zasadzenie w ogrodzie szybko je wzmocni.

