Spis treści: 01 Sansewieria działa na wyobraźnię

02 Rośliny, które przynoszą szczęście — wężownica

03 Język teściowej — roślinny kameleon

04 Jak pobudzić sansewierię? Nowe liście wyrosną jak na drożdżach

Sansewieria działa na wyobraźnię

Jest nazywana także wężownicą i językiem teściowej. Sztywne, a zarazem mięsiste i podłużne liście niejednej osobie przypominają dorodne szable. Decydując się na uprawę sansewierii, wybierać można spośród kilkudziesięciu gatunków, różniących się wyglądem i układem charakterystycznych linii na liściach. Dopasować ją można do każdego wnętrza.

Zdjęcie Niewiele trzeba, by sansewieria rosła jak marzenie / 123RF/PICSEL

Rośliny, które przynoszą szczęście — wężownica

Faktem jest, że sansewieria posiada zdolność oczyszczania powietrza ze szkodliwych związków i toksyn. Z tego względu szczególnie poleca się ustawienie doniczki z rośliną w sypialni. Nie każdy jednak wie, że wężownica ma też całkiem bogatą symbolikę.

Tradycyjne wierzenia przypisują jej moc chroniącą dom i wszystkie osoby w nim mieszkające. Według nich sansewieria emituje dobrą energię, oczyszczając przestrzeń ze złych wibracji. Można trafić również na informację, że wybór stanowiska dla sansewierii od strony wschodniej sprzyja domowemu budżetowi.

Język teściowej — roślinny kameleon

Ciekawą cechą rośliny jest zmiana jej wyglądu w zależności od stanowiska. Jeśli znajdzie się w miejscu nasłonecznionym, liście sansewierii przyjmą barwę jasnozieloną. Z kolei w bardziej zacienionych lokalizacjach "szable" staną się ciemnozielone. Według ogólnej ogrodniczej zasady najlepsze stanowisko dla sansewierii to miejsce półcieniste lub jasne z rozproszonym światłem.

Jak pobudzić sansewierię? Nowe liście wyrosną jak na drożdżach

Choć nie ma dużych wymagań i nie potrzebuje ciągłej opieki, domową uprawę sansewierii warto trochę podrasować. Dla przyspieszenia wzrostu i wypuszczania nowych, jędrnych liści wykorzystać można prostą metodę.

Zdjęcie Sansewieria dobrze znosi nawet bardzo ciężkie warunki / 123RF/PICSEL

Do zrobienia odżywki do sansewierii wykorzystaj dostępny w sklepach ogrodniczych mocznik. Mineralny nawóz ma formę niewielkich białych granulek, w których zamknięte zostały duże pokłady azotu. Właśnie ten pierwiastek kapitalnie pobudza rośliny do wzrostu.

Jak go stosować? Łyżeczkę mocznika wymieszaj w dwóch litrach wody. Na tym kończy się cała filozofia. Gotową mieszanką podlewaj rośliny raz w miesiącu w okresie od wiosny do jesieni. Nie ma potrzeby powtarzania zabiegu częściej. Pamiętaj również o tym, że wężownica lubi umiarkowane podlewanie. Znacznie bezpieczniejsza jest dla niech chwilowa susza, niż przelanie.

