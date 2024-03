Spis treści: 01 Polacy oszukują na L4? Fałszywe zwolnienia lekarskie to już plaga

02 L4 nie tylko na krótki okres. Niektórzy pracownicy przyznali się do dłuższych zwolnień

03 ZUS zapowiedział masowe kontrole. Mają na celu wykrycie symulantów

Polacy oszukują na L4? Fałszywe zwolnienia lekarskie to już plaga

Według danych dostarczonych przez firmę konsultingową Conperio, w ubiegłym roku nawet 36 procent sprawdzanych zwolnień lekarskich było wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Różnorodność powodów sięgania po fałszywe L4 jest zaskakująca — od remontów domu po dodatkową pracę czy zasiadanie w komisji wyborczej.



Serwis kariery LiveCareer Polska, również przeprowadził badanie dotyczące zwolnień lekarskich, w którym aż 32 procent Polaków przyznało, że korzystało ze zwolnienia lekarskiego, choć ich stan zdrowia tego nie wymagał. Według danych najczęstszymi powodami nieuczciwego korzystania z L4 są:



Reklama

potrzeba odpoczynku,

złe relacje w pracy,

problemy rodzinne,

stres.

Zobacz również: ZUS wypłaca pieniądze z OFE. Można dostać nawet 30 tys. złotych

L4 nie tylko na krótki okres. Niektórzy pracownicy przyznali się do dłuższych zwolnień

Szczególnie niepokojące jest to, że nadużycia nie dotyczą tylko krótkich okresów. Badanie wykazało, że aż 35 procent fałszywych zwolnień trwało kilka dni, a 33 procent tydzień. Co więcej, 7 procent ankietowanych przyznało się do dłuższego pobytu na L4, pomimo dobrego zdrowia.

Zdjęcie Głównymi powodami, dla których pracownicy nieuczciwie korzystają z L4 są stres i potrzeba odpoczynku / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kto może starać się o dodatek pielęgnacyjny? Pewna grupa osób otrzyma go "z urzędu"

ZUS zapowiedział masowe kontrole. Mają na celu wykrycie symulantów

W odpowiedzi na niepokojące statystyki ZUS podjął kroki mające na celu ograniczenie takich nadużyć. Zapowiedziano masowe kontrole pracowników przebywających na L4, które mają na celu wykrycie symulantów.



Jak donosi "Express Ilustrowany", rzecznik prasowy ZUS podkreślił, że celem jest sprawdzenie, czy osoby na zwolnieniu faktycznie korzystały z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były uzasadnione.



Przykładowo, w ubiegłym roku szczeciński oddział ZUS przeprowadził kontrole 461,2 tys. zwolnień lekarskich. Niemal 29 tys. zwolnień zostało zakwestionowanych.

Zobacz również: Kontrole w domach Polaków. Sprawdzają te cztery rzeczy