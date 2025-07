Najgorszy czas dla tui. W upał prosty błąd sprawi, że szybko wyschnie na wiór

Lipcowy upał i palące słońce potrafią nieźle zaszkodzić nawet najsilniejszym tujom. Ale spokojnie – wystarczy kilka prostych zabiegów, by twoje iglaki były soczyście zielone, gęste i zdrowe aż do jesieni. Sprawdź, co robić w lipcu przy tujach, by długo cieszyły oko. Podlewanie, cięcie, ochrona przed szkodnikami to dobry początek.