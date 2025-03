Styropian budowalny wykorzystywany jest przede wszystkim jako materiał izolacyjny. Montuje się go na ścianach i stropach i ma on spełniać m.in. funkcję izolacyjno-ocieplającą budynek. Styropian budowlany to nie to samo, co styropian, który wykorzystuje się do pakowania różnych przedmiotów, np. telewizorów czy służący do przechowania ciepłego jedzenia. W dwóch ostatnich przypadkach mowa jest o styropianie opakowaniowym.