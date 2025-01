Laurowiśnia odwdzięczy się pięknym wyglądem. Zimą nie zapomnij o jednym zabiegu

Laurowiśnia to popularny krzew ozdobny, który słynie z błyszczących zielonych liści i dekoracyjnych kwiatostanów. Niewielkie drzewo może dorastać do 4 metrów wysokości. Zimą konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie rośliny przed mrozami. Na tym jednak nie koniec: do listy należy dopisać jeszcze jeden zabieg. O tej porze roku warto wykonywać go regularnie.