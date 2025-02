Lazy Girl Workout to zestaw prostych ćwiczeń o niskiej intensywności, które można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie, nawet podczas oglądania ulubionego serialu czy przeglądania telefonu. Ich celem jest wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego życia w sposób niewymagający dużego zaangażowania ani specjalistycznego sprzętu. Ćwiczenia te trwają zazwyczaj od 10 do 15 minut, co czyni je idealnymi dla osób początkujących lub tych, które mają napięty harmonogram dnia.