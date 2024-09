Poznaj kozieradkę lekarską

Boża trawka, greckie zioło, albo kozioroźnik - wszystko to określa kozieradką lekarską, czyli jedną z najstarszych roślin uprawianych na świecie. Jej właściwościami zachwycali się przed wiekami starożytni Grecy, ale także Egipcjanie oraz Chińczycy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zioło było wykorzystywane jako pasza lub pokarm dla zwierząt, ale jednak obecnie zastosowane ogranicza się do właściwości leczniczych. Wszystko to ze względu na bogaty skład, ponieważ kozieradka ma sporo witamin, minerałów i innych substancji, które razem mogą poprawić funkcjonowanie organizmu. Surowcem leczniczym są nasiona: swoim wyglądem, mogą przypominać znaną nam doskonale grykę. Z kolei zielone części kozieradki lekarskiej czasami wykorzystywane są w kulinariach, choć w naszym kraju zazwyczaj występuje jako ciekawostka.

Co można znaleźć w kozieradce lekarskiej?

Wiemy już, że najcenniejszą częścią kozieradki lekarskiej są nasiona, ale trzeba się w końcu dowiedzieć, co nam oferują. Co możemy w nich znaleźć? Zacząć trzeba od witamin, które, choć w skromnej liczbie, jednak są bardzo istotne w codziennej diecie. Na liście znajduje się witamina A, która oddziałuje na skórę oraz na oczy. Obok niej można znaleźć witaminę D, która odpowiada za prawidłową odporność. Pakiet zamykają witaminy z grupy B, które całościowo wpływają na organizm, ale najbardziej działają na układ krążenia, nerwowy oraz pokarmowy. Dodatkowo znaleźć można całkiem pokaźną reprezentację pierwiastków. Na nią składają się m.in.: selen, potas, sód, miedź, fosfor, żelazo, wapń i cynk.

Ale to nie wszystko, ponieważ w kozieradce lekarskiej można znaleźć wyjątkowe substancje i do nich zaliczają się np. błonnik pokarmowy, saponiny, flawonoidy, polisacharydy, alkaloidy, olejki eteryczne oraz białka roślinne.

Korzyści z kozieradki lekarskiej? Jest ich całkiem sporo

Warto zacząć od układu pokarmowego, który często szwankuje. Ale zioło to pomaga funkcjonować przede wszystkim jelitom, co jest zasługą np. błonnika, ponieważ on reguluje pracę jelit, pomaga się im oczyszczać oraz dba o prawidłowy mikrobiom. Ponadto związki polisacharydowe otaczają ochroną błonę śluzową, co przekłada się na redukcję stanów zapalnych np. żołądka, ale ma także znaczący wkład w leczeniu wrzodów. Kozieradka ponadto może zachować prawidłowy poziom trójglicerydów, co może wpłynąć korzystnie na obniżenie ciśnienie krwi i zminimalizować ryzyko miażdżycy. Co więcej, kozieradka lekarska może również ułatwić utrzymanie poziomu glukozy na prawidłowym poziomie, a to przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo występowania cukrzycy.

Nie wolno zapominać o antyoksydantach zawartych w kozieradce, które odgrywają kolosalne znaczenie. Nie dość, że łatwo usuwają toksyny nagromadzone w organizmie, to dodatkowo mogą redukować ilość wolnych rodników, a to przekłada się na lepszą pracę wątroby. Kto jeszcze powinien zainteresować się kozieradką? Szczególnie panie karmiące piersią, ponieważ jej regularne stosowanie może wzmagać laktację.

Kozieradka dla mężczyzn: wzmacnia potencję

O tym, że kozieradka lekarska jest wyjątkową rośliną, mogą świadczyć przeprowadzone nad nią badania. Wiele z nich może zainteresować mężczyzn, ponieważ może on podnosić poziom testosteronu. Co za tym idzie? Jego prawidłowy poziom wpływa na wiele czynników w organizmie. Na początku warto powiedzieć o rzeczach oczywistych, ponieważ ten hormon jest niezwykle cenny, aby zachować wysoki poziom libido, ale poprawia także ruchliwość plemników. Dodatkowo stymuluje on wzrost mięśni, co jest przydatne nie tylko dla sportowców. Na koniec trzeba powiedzieć, że testosteron również wpływa korzystnie na męskie samopoczucie, a na dodatek może zmniejszyć ryzyko występowania chorób serca.