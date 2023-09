Spis treści: 01 Rola białka w organizmie

02 Nie ignoruj objawów niedoboru białka

03 Włącz do diety produkty bogate w białko

04 Jakie produkty mają dużo białka?

Rola białka w organizmie

Gdy mówimy o zdrowym odżywianiu, zapewne w pierwszej kolejności myślimy o dostarczaniu ciału witamin i składników mineralnych. Na naszych talerzach lądują warzywa i owoce, niektórzy z nas decydują się także na dodatkową suplementację. Analizując swoje nawyki, nie można zapominać o znaczeniu białka, które stanowi materiał budulcowy każdej komórki w ciele. To wystarczający powód, by nie dopuszczać do niedoborów tego składnika.

Wśród najważniejszych funkcji białka w organizmie wymienić można wpływ na prawidłową budowę kości i mięśni, regenerację tkanek, regulowanie metabolizmu i procesów przemiany materii. Prawidłowy poziom białka ma niebagatelne znaczenie dla przywrócenia i utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej, a także zdrowia układu hormonalnego. Z racji tego, że białka są częścią składową przeciwciał chroniących ciało przed bakteriami i wirusami, od nich w znacznej mierze zależy budowanie mocnej odporności.

Zdjęcie Angina, po niej katar, zaraz potem grypa i zapalenie zatok? Nie ma wątpliwości — twój system odpornościowy nie radzi sobie, a powodem może być niedobór białka / 123RF/PICSEL

Nie ignoruj objawów niedoboru białka

Śmiało można stwierdzić, że poziom białka wpływa na niemal wszystko, co dzieje się w ludzkim organizmie. Dlatego objawy niedoboru białka mogą być sygnalizowane na różne sposoby. Uważnie obserwuj swoje ciało i w razie niepokojących sygnałów, zgłoś się do lekarza. Zleci niezbędne badania, na podstawie których będzie w stanie ocenić stan zdrowia i wskazać niezbędną kurację.

Na co zwrócić uwagę? Jakie objawy świadczą o tym, że brakuje białka?

Spadek odporności i nawracające infekcje.

Bóle mięśni, stawów, podatność na kontuzje.

Obrzęki nóg.

Pogorszenie samopoczucia i osłabienie.

Problemy z koncentracją.

Częste uczucie głodu i ochota na słodycze, skutkujące przybieraniem na wadze.

Zaburzenia menstruacji.

Osłabienie i wypadanie włosów.

Łamliwość paznokci.

Włącz do diety produkty bogate w białko

Zawartość talerza ma ogromny wpływ na samopoczucie i zdrowia całego ciała — o tym wiadomo nie od dziś. Wiedza to jedno, lecz praktyka i wprowadzanie pożądanych nawyków w życie bywają problemem. Pośpiech, nawał obowiązków i dostępność szybkich przekąsek sprawiają, że łatwo jest wpadać w dietetyczne pułapki. Im częściej ulegamy pokusom, tym większe ryzyko niedoborów. By łatwiej było komponować jadłospis, skorzystaj z krótkiej ściągi produktów bogatych w białko. Stworzy bazę, dzięki której z czasem opracowywanie menu stanie się dużo prostsze.

Jakie produkty mają dużo białka?

Wystarczy trochę praktyki, by przekonać się, że tworzenie zdrowych i smacznych posiłków nie jest trudne czy monotonne. W żadnym razie nie grozi ci wyłącznie sałata i woda źródlana. Sprawdź, w jakich produktach jest dużo białka, by przekonać się, że dbanie o zdrowie w kuchni i jadalni może być satysfakcjonujące.

Zdjęcie Kurczak ułatwi przygotowanie pełnowartościowych posiłków / 123RF/PICSEL

Mięso — wybieraj drób, zwłaszcza pierś z kurczaka. Od czasu do czasu warto włączyć do diety także podroby. Sporą dawkę białka zapewnisz sobie również podczas degustacji chudego schabu wieprzowego, polędwiczki wieprzowej i wołowego steku.

— wybieraj drób, zwłaszcza pierś z kurczaka. Od czasu do czasu warto włączyć do diety także podroby. Sporą dawkę białka zapewnisz sobie również podczas degustacji chudego schabu wieprzowego, polędwiczki wieprzowej i wołowego steku. Ryby i owoce morza — dla uzupełnienia białka zajadaj krewetki. Już dawno przestały kojarzyć się z rarytasem dostępnym wyłącznie w renomowanych restauracjach. W menu uwzględniaj tłuste ryby morskie, np. tuńczyka, łososia, śledzia, makrelę i halibuta.

— dla uzupełnienia białka zajadaj krewetki. Już dawno przestały kojarzyć się z rarytasem dostępnym wyłącznie w renomowanych restauracjach. W menu uwzględniaj tłuste ryby morskie, np. tuńczyka, łososia, śledzia, makrelę i halibuta. Sery — dużo białka mają sery żółte i pleśniowe. Nie żałuj sobie twarogu i serka wiejskiego.

— dużo białka mają sery żółte i pleśniowe. Nie żałuj sobie twarogu i serka wiejskiego. Kurze jaja — ich zastosowanie kulinarne jest na tyle szerokie, że stanowią jedno z najprostszych i najbardziej uniwersalnych źródeł białka w diecie .

— ich zastosowanie kulinarne jest na tyle szerokie, że stanowią jedno z najprostszych i najbardziej uniwersalnych . Rośliny strączkowe — ich obecność na talerzu jest ważna zwłaszcza dla osób eliminujących produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbardziej bogata w białko jest soja, ale na uwagę zasługują również bób, groch, ciecierzyca i fasola.

— ich obecność na talerzu jest ważna zwłaszcza dla osób eliminujących produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbardziej bogata w białko jest soja, ale na uwagę zasługują również bób, groch, ciecierzyca i fasola. Orzechy i nasiona — podczas pracy nad wprowadzeniem zdrowych nawyków żywieniowych każdy szczegół jest ważny. Zjedzenie garści orzechów nie zapewni dziennej porcji białka, ale będzie kolejnym elementem, który pomoże uchronić przed niedoborem. W menu uwzględniaj zwłaszcza pistacje, nerkowce i migdały.

