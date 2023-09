Spis treści: 01 Jakie właściwości ma natka pietruszki? Oto dlaczego warto ją jeść

02 Czy natkę pietruszki można jeść codziennie? Jedz z umiarem

03 Co zrobić z dużą ilością natki pietruszki? Kierunek - zamrażarka

04 Mrożenie natki pietruszki. Jak to zrobić?

05 Jak zrobić pesto z pietruszki natki? Idealne na zimę

Jakie właściwości ma natka pietruszki? Oto dlaczego warto ją jeść

W kuchni zdaje się być wręcz nieoceniona. Z chęcią dodajemy ją do tradycyjnych zup, surówek i mięs, pokuszając się niejednokrotnie o to, aby trafiła również do nieco wykwintniejszych dań, na przykład tych z owoców morza. Jak się okazuje, obok nieocenionych walorów smakowych, natka pietruszki wyróżnia się także szeregiem leczniczych właściwości.

Nać pietruszki, bogata w żelazo oraz witaminę C, której w roślinie jest nawet więcej, niż w cytrusach, świetnie wzmacnia, a dzięki zawartości beta-karotenu i witamin z grupy E wspomaga wzrok i poprawia kondycję cery. Natka pietruszki w swoim składzie posiada także kwas foliowy oraz sole mineralne: magnez, wapń, potas, fosfor, cynk, miedź i mangan.

Zdjęcie Jakie właściwości ma natka pietruszki? Oto dlaczego warto ją jeść / 123RF/PICSEL

Zielone listki natki pietruszki łagodzą nerwobóle, działają moczopędnie, poprawiają trawienie i odtruwają organizm. Dodatkowo pomagają przy leczeniu anemii i reumatyzmu, łagodząc również bóle menstruacyjne. Nie bez przyczyny nazywa się je więc prawdziwą bombą witaminową.

Czy natkę pietruszki można jeść codziennie? Jedz z umiarem

Najcenniejsza, bogata w właściwości zdrowotne natka pietruszki to ta świeżo zerwana. Nic więc dziwnego, iż wielu ogrodników decyduje się na zasadzenie jej w swoich ogrodach. Natka w pęczku, wsadzona do zimnej wody, z pewnością utrzyma świeżość przez kolejne 2 lub 3 dni. A wtedy można korzystać z jej walorów smakowych i zdrowotnych do woli.

Pamiętajmy jednak, aby zachować rozsądek. Natkę pietruszki można jeść codziennie, ale w odpowiednich ilościach - nie więcej niż jedną garść. Przedawkowanie może bowiem okazać się wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, prowadząc w efekcie do anemii, a nawet problemów z nerkami czy wątrobą.

Jeśli więc nasze ogrodowe zapasy natki pietruszki znacznie przekraczają zalecaną, dzienną ilość spożycia, zerwijmy roślinę już teraz i przechowujmy ją do zimy, kiedy o świeżych, pachnących ziołach możemy jedynie pomarzyć. Jak to zrobić?

Co zrobić z dużą ilością natki pietruszki? Kierunek - zamrażarka

Posiadając nadmiar natki pietruszki wystarczy ją zamrozić, a potem cieszyć się jej właściwościami zimą. Pęczki rośliny należy przemyć w zimnej wodzie, a następnie otrzepać z wody i owinąć ręcznikiem kuchennym. Następnie posiekać i umieścić w plastikowym pudełku, a kolejno wsadzić do zamrażarki. Wrzucone do zupy lub sosów będą potem jak świeże.

Zdjęcie Co zrobić z dużą ilością natki pietruszki? Kierunek – zamrażarka / 123RF/PICSEL

Mrożenie natki pietruszki. Jak to zrobić?

Co więcej, pojedyncze listki można zalać wodą w pojemnikach na lód, a potem cieszyć się ozdobą koktajli. Ale nie tylko. Istnieje bowiem przepis, który na dłużej zatrzyma świeżość i smak natki pietruszki.

Jak zrobić pesto z pietruszki natki? Idealne na zimę

Jak zrobić pesto z pietruszki na zimę? To jeden z tych przepisów, które kucharki wręcz pokochały. Jest niezwykle prosty, a samo pesto w trakcie zimowych miesięcy świetnie sprawdzi się zarówno jako dodatek do kanapek, jak i makaronów. Palce lizać!

Zdjęcie Jak zrobić pesto z pietruszki natki? Idealne na zimę / 123RF/PICSEL

Potrzebować będziemy:

2 małe lub 1 duży pęczek natki pietruszki

ząbek czosnku

4 łyżki oliwy

4 orzechy laskowe lub łyżeczka płatków migdałowych

4-5 łyżek startego sera typu parmezan lub pecorino

sól, pieprz

Sposób przygotowania pesto z natki pietruszki:

Natkę opłukujemy, dokładnie osuszamy, a następnie odcinamy same gałązki. Listki szatkujemy w blenderze, dodając kolejno obrany czosnek i uprażone na suchej patelni orzechy. Dodajemy oliwę, sól oraz pieprz. Dokładnie miksujemy. Doprawiamy do smaku. Gotowe!

