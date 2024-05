Masz ten produkt w domu? W mig wyczyścisz nim metalową patelnię na błysk

Opracowanie Anna Czowalla

Folia aluminiowa to wszechstronny produkt, który od lat znajduje różnorodne zastosowanie w naszych domach. Choć najczęściej kojarzymy ją z przechowywaniem żywności i pieczeniem, to możemy wykorzystać ją także na wiele innych sposobów. Jednym z mniej znanych, ale niezwykle przydatnych trików jest używanie folii aluminiowej do czyszczenia patelni. Podpowiadamy, jak to zrobić.