Soczysty schab? Pamiętaj o marynacie!

W czym marynować schab, aby był soczysty? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ można sobie skomponować samodzielnie mieszankę ulubionych przypraw i dodatków. Jedno jest pewne: marynaty nie trzeba żałować. Niektórzy polecają szeroką gamę przypraw takich jak czosnek suszony, papryka ostra lub słodka, czy szeroka gama ziół takich jak majeranek, cząber, rozmaryn, itd. Inni ograniczają się wyłącznie do jednego produktu, w którym marynują schab i stawiają po prostu na mleko. Nieważne, jaką marynatę wybierzemy, to jedno jest pewne: mięso powinno być zamarynowane w chłodnym miejscu przez kilka godzin, a najlepiej całą noc.

Jeśli chodzi o marynowanie, to wiele osób poleca dodatek jednego produktu do kompozycji ziół i przypraw. To dodatek octu jabłkowego, który nada lekko kwaskowatego posmaku, ale ma również za zadanie nadać soczystości mięsu.

Uważaj na schab, nim umieścisz go w piecu

Pieczenie schabu wydaje się banalną czynnością, ale trzeba znać kilka sztuczek, by się nie rozczarować, a niedzielny obiad nie okazał się klapą. Co zrobić, aby schab był soczysty? W tym przypadku pośpiech jest złym doradcą, dlatego przed umieszczeniem mięsa w piekarniku, trzeba je wcześniej wyciągnąć z lodówki i odczekać minimum godzinę. Po co? Warto, aby schab miał temperaturę pokojową przed pieczeniem. Jeśli włożymy go do pieca zbyt wcześnie, włókna mięsa pod wpływem szoku temperaturowego, zaczną się gwałtownie kurczyć, przez co później schab nie jest soczysty.

Moc piekarnika: Oto jak uniknąć kulinarnej wpadki

Jak piec schab, aby był soczysty? Magia zaczyna się już w momencie ustawienia piekarnika. Powinien być rozgrzany na 180 stopni bez funkcji termoobiegu. Dopiero wtedy, możemy zająć się umieszczeniem schabu w piekarniku. Nieważne, w jakim naczyniu będzie pieczony, ale zasada jest jedna: mięso musi być przykryte albo pokrywką, albo folią aluminiową. Można skorzystać również z rękawa do pieczenia, który również sprawia, że mięso jest soczyste. Mimo wszystko, czasem trzeba sprawdzać stan pieczonego schabu, by nie wyparował z niego całkowicie sos. Jeśli poziom płynu jest zbyt niski, mięso trzeba podlewać. Jak długo schab powinien się piec? Na kilogram schabu godzina jest wystarczająca.

