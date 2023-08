Spis treści: 01 Czy padalec zwyczajny jest jadowity? Jak rozpoznać tego gada?

02 Padalce nie jest niebezpieczny. Uważaj jednak, by na niego nie nadepnąć

Czy padalec zwyczajny jest jadowity? Jak rozpoznać tego gada?

Padalec zwyczajny, czyli Anguis fragilis jest popularnym gadem występującym w całej Polsce. W okresie od lutego do października można spotkać go na łąkach i na leśnych ścieżkach, gdy wygrzewa się w słońcu. W okresie zimowym padalce zapadają w sen zimowy, by wiosną, dokładnie w maju, rozpocząć sezon godowy.

Leśnicy pokazali jednego z najpiękniejszych owadów. "Turkusowe cudo"

Wielu uważa je za trujące. Lasy Państwowe: czerwony owoc można jeść tylko wtedy

Tajemnicze oznaczenia w polskich lasach. Co się kryje za malunkami na drzewach?

Nowy niebezpieczny szkodnik w Polsce. Leśnicy biją na alarm Te stworzenia wyglądają zupełnie jak węże i spotykając je na naszej drodze, łatwo pomylić je właśnie z nim. Jednak padalec zwyczajny jest beznogą jaszczurką, której nie należy się bać!

Jak więc wygląda padalec? Gad ten może osiągnąć nawet pół metra długości, choć częściej spotyka się mniejsze osobniki. Grzbiet padalca pokryty jest łuskami, które przybierają kolor czarny, szary, ale jednak najczęściej brązowy, czasem rudy.

Reklama

Spacerujących po lasach interesuje też kwestia, czy padalec jest jadowity? Choć w wielu pojawia się taka obawa i stąd panika podczas spotkania padalca, to nie ma czego się obawiać.

Padalec w żaden sposób nie zagraża ani człowiekowi, ani zwierzętom, takim jak chociażby pies. Padalec nie jest jadowity.

Padalce nie jest niebezpieczny. Uważaj jednak, by na niego nie nadepnąć

W ostatnim czasie padalce coraz częściej i liczniej widywane są w polskich lasach. Co robić, gdy staniemy oko w oko z gadem? Z pewnością nie należy się go bać, ale też... zostawić w spokoju.

Zdjęcie Padalca czasem można spotkać wygrzewającego się na słońcu, ale tylko w godzinach porannych / 123RF/PICSEL

Należy uważać, by na niego nie stanąć i nie pozbawić życia. W Polsce gatunek padalca podlega od 8 października 2014 roku częściowej ochronie gatunkowej. Wcześniej na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska z 2004 r. i 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt objęty był ochroną ścisłą.