Marchew to jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce. Jest doceniana nie tylko za walory smakowe, ale i właściwości odżywcze. To skarbnica beta-karotenu i źródło innych ważnych składników, takich jak witamina C i K, potas, mangan czy błonnik. Warzywo jest też często uprawiane w przydomowych ogródkach.

Korzeń u odmian uprawnych marchwi ma barwę od białej, przez żółtą po pomarańczowo-czerwoną i purpurową. Marchew kwitnie od czerwca do jesieni, jest też rośliną owadopylną i miododajną. W trakcie pierwszego roku wegetacji tworzy różyczkę liści i gruby korzeń. Łodyga jest rozgałęziona, wzniesiona i pusta w środku. Jadalny korzeń ma miękisz spichrzowy, służący do magazynowania substancji pokarmowych. Z kolei w drugim roku z marchwi wychodzi pęd kwiatostanowy - kwiaty są niewielkie, białe i skupione w baldach.

Kiedy wysiewać marchew?

Wczesna wiosna to najlepszy termin do wysiewu marchwi. Nasiona marchwi wysiewa się wprost do gruntu od końca marca do maja/czerwca. Warto jednak pamiętać, że termin wysiewu zależy od odmiany marchwi. Jeśli decydujemy się wysiać ją nieco później, należy wybierać odmiany marchwi o krótkim okresie wegetacji.

Marchew najlepiej wysiać do wyznaczonych rzędów co 15-30 cm - nasiona należy umieszczać na głębokości 1-2 cm. Następnie należy je delikatnie przysypać ziemią. Drobna uwaga: jeśli wsiejemy nasiona zbyt głęboko, wschodzenie zajmie jej trochę więcej czasu, a i siewki będą słabsze. Marchew kiełkuje, gdy gleba ma temperaturę powyżej 3 st. C.

Marchew nie ma zbyt wielu wymagań, jeśli chodzi o uprawę 123RF/PICSEL

Stanowisko do uprawy marchwi

Jakie jest najlepsze stanowisko do uprawy marchwi? Stanowisko do uprawy marchwi powinno być przede wszystkim słoneczne. Warto też zwrócić uwagę, czy stanowisko jest przewiewne. Wiatr będzie utrudniał "atakowanie" rośliny przez szkodnika, jakim jest połyśnica marchwianka.

Marchew najlepiej wysiewać na dobrze spulchnionym podłożu piaszczysto-gliniastym. W takim przypadku korzenie mogą się swobodnie rozwijać - na cięższych czy wilgotnych glebach wzrost marchwi będzie zdecydowanie utrudniony.

Ze względu na niewielkie wymagania co do ciepła, uprawa marchwi jest możliwa na całym obszarze Polski. Jednak najlepiej wykształcone korzenie wyrastają w temperaturze 15- 21 st. C. Jeśli temperatura jest zbyt niska, korzenie marchwi stają się cienkie i wydłużone, z kolei przy zbyt wysokiej - są o wiele krótsze i grubsze.

Jakie będzie idealne towarzystwo dla marchwi? Obok warto posadzić cebulę - rośliny będą chronić się wzajemnie przed szkodnikami. Marchew zadziała odstraszająco na śmietkę cebulankę, a cebula - na połyśnicę marchwiankę.

Kiedy podlewać marchew?

Nasionom i wykiełkowanym sadzonkom marchwi należy zapewnić odpowiednią wilgotność. Najlepiej podlewać je dwa razy w tygodniu, jeśli pora roku nie jest zbyt obfita w opady deszczu. Gdy marchew jest już większa, należy podlewać ją częściej - nawet cztery razy w ciągu tygodnia.

Co zrobić, żeby marchew rosła w korzeń?

Chociaż marchew nie ma zbyt skomplikowanych wymagań, jeśli chodzi o uprawę, warto zadbać o jej nawożenie. W tym przypadku możemy zastosować nawóz użyźniający glebę, który zawiera wapń. Do listy zabiegów należy też wpisać spulchniane gleby między rzędami. Po zasianiu marchwi należy też zadbać o odchwaszczanie grządki. Wspomniane zabiegi i regularne podlewanie sprawią, że korzenie będą okazałe i soczyste.

W zależności od terminu siewu i odmiany, marchew można zbierać od czerwca do października.

***

Wiosna na balkonie i w ogrodzie. Ostatni moment na sadzenie tych roślin Interia.tv