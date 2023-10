Spis treści: 01 Czosnek zimowy - kiedy ruszyć z uprawą?

02 Zaprawianie czosnku przed sadzeniem - jakie preparaty wybrać?

03 Warunki uprawowe czosnku zimowego

Czosnek zimowy - kiedy ruszyć z uprawą?

W jakim celu sadzimy czosnek zimowy? Głównym celem jest uzyskanie wczesnego plonu. Przechowywanie ząbków w domu wymagałoby trzymania ich w ciemnym, chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu, którego temperatura nie spada poniżej 0 st. C. Można spróbować posiłkować się lodówką, jednak ta metoda nie zawsze jest efektywna. Często czosnek po prostu gnije lub zaczyna przedwcześnie kiełkować.

Czosnek ozimy sadzimy zazwyczaj na przełomie września oraz października, ale przy odpowiednich warunkach termin ten przeciąga się nawet do listopada. Właśnie to okno czasowe da mu możliwość solidnego zakorzenienia się przed nadejściem śniegu oraz mroźnych temperatur. Doświadczeni ogrodnicy doradzają, by regularnie sprawdzać prognozy pogody. Jeśli synoptycy zapowiadają silne mrozy, lepiej powstrzymać się od planowanej czynności.

Zaprawianie czosnku przed sadzeniem - jakie preparaty wybrać?

Zdjęcie W czym moczyć czosnek ozimy przed sadzeniem? / 123RF/PICSEL

Osoby decydujące się uprawiać czosnek na niewielką skalę, w rozsadnikach lub doniczkach, mogą pomóc roślinie w zdrowym i bujnym wzroście. Dobrą metodą, polecaną przez doświadczonych ogrodników, będzie zaprawienie go przed posadzeniem. Po jakie środki warto sięgnąć?

Fachowcy w dziedzinie roślin doradzają przygotowanie naparu z rumianku. Wystarczy zalać ok. 15 gramów suszu szklanką wrzątku, a następnie pozostawić pod przykryciem do zaparzenia i całkowitego ostudzenia. W kolejnym kroku rozcieńczamy powstały płyn w 1 litrze wody i moczymy ząbki czosnku przez 30-35 minut.

W kolejnym kroku rozcieńczamy powstały płyn w 1 litrze wody i moczymy ząbki czosnku przez 30-35 minut. Alternatywna metoda opiera się namoczenie pojedynczych ząbków czosnku w wywarze z czeremchy. Do wykonania mieszanki potrzebujemy garści drobno posiekanych gałązek rośliny, które wkładamy do garnka, zalewamy wodą i od momentu wrzenia gotujemy przez 30 minut. Teraz wystarczy tylko poczekać, aż płyn wystygnie, a następnie zanurzyć w nim czosnek na 12-14 godzin.

Teraz wystarczy tylko poczekać, aż płyn wystygnie, a następnie zanurzyć w nim czosnek na 12-14 godzin. Zwolennikom ekstremalnych rozwiązań poleca się zaprawianie czosnku na sucho. W tym celu należy przygotować popiół drzewny z czeremchy zwyczajnej lub mączkę bazaltową. Do wybranego produktu wkładamy ząbki czosnku i pozostawiamy na kilka dni. Po tym czasie warzywo osuszamy i sadzimy jeszcze tego samego dnia.

Warunki uprawowe czosnku zimowego

Odpowiednio zaprawiony czosnek jest gotowy do wysiewu. Roślina zdecydowanie preferuje gleby gliniaste, lekko kwaśne oraz dobrze przepuszczające wodę. Przed sadzeniem możemy wzbogacić podłoże kompostem, by poprawić jej jakość. Czosnek potrzebuje stanowisk dobrze nasłonecznionych, w których ma dostęp do naturalnego światła przez ok. 6-8 godzin dziennie. Miejsca zacienione wyraźnie osłabią i spowolnią jego wzrost.

Specjaliści ostrzegają, by absolutnie nie sadzić czosnku tam, gdzie wcześniej rosła cebula. W ten sposób zwiększamy ryzyko rozwoju chorób grzybowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by umieścić go w miejscach po ziemniakach, selerze oraz ogórkach. Jak prawidłowo wysiewać czosnek? Każdy ząbek umieszczamy na głębokości ok. 5 cm, stroną korzeniową skierowaną w dół. Rozstaw powinien wynosić od 7 do 12 cm. Przykryte ziemią ząbki czosnku dobrze jest także zabezpieczyć warstwą słomy, która ochroni je przed zimą. Okrycie ściągamy wiosną, kiedy zaczną się przebijać młode liście. Posadzony czosnek podlewamy dwa razy w tygodniu, a zaprzestajemy czynności w tygodniach poprzedzających zbiory.

