Pierzga zwiększa wydzielanie insuliny i wspiera naturalne obniżanie poziomu cukru we krwi.

Witamina A obecna w pierzdze wspiera walkę z nadmiernym stresem i wspomaga utrzymanie koncentracji.

Badania antyrakowe oraz antynowotworowe udowodniły cenne działanie pierzgi. Jest to przede wszystkim zasługa polifenoli z pyłków brzóz i topoli.

Czym jest pierzga pszczela?

Pierzga pszczela, znana także pod nazwą chlebka pszczelego, to niesamowita mieszanka miodu, pyłku oraz mleczka pszczelego. Stanowi podstawowy pokarm pszczół. Owady zbierają pyłki kwiatowe, składają go w komórkach pszczelich, a następnie zabezpieczają miodem i śliną.

Wysoka temperatura panująca wewnątrz ula, wilgoć i rozwijające się mikroorganizmy szybko przyczyniają się do zachodzenia zmian biochemicznych. Na tym etapie dochodzi do fermentacji mlekowej, której wynikiem jest pierzga. Ma ona postać ciemnobrązowych grudek o bardzo nieregularnym kształcie. Tak powstały produkt zyskuje odporność na działanie bakterii oraz grzybów, a dodatkowo jest łatwo przyswajalny przez ludzki organizm. Warto pamiętać, że pozyskanie pierzgi jest bardzo czasochłonne.

Cenne składniki

Osoby spożywające pierzgę twierdzą, że jej smak jest mniej przyjemny od pyłku oraz miodu. Zwracają uwagę na wyraźnie żywiczny i kwaskowaty posmak. Pszczeli wytwór stanowi cenne źródło składników odżywczych. Dostarcza organizmowi m.in.:

peptydów,

aminokwasów,

kwasu mlekowego,

witamin z grupy B,

witaminy A,

witaminy K,

witaminy D,

witaminy H,

magnezu,

cynku,

potasu,

fosforu,

sodu.

Właściwości lecznicze

Przyglądając się imponującemu składowi mikrobiologicznemu pierzgi, łatwo zauważyć, że nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie układu odpornościowego. Obecność witamin z grupy B korzystnie działa na system nerwowy, wyraźnie poprawiając koncentrację. Specjaliści zalecają sięganie po produkt w razie problemów z układem pokarmowym. Fermentacja pierzgi przyczynia się do wytwarzania w niej kwasu mlekowego, który chroni przed rozwojem groźnych szczepów bakterii w jelicie cienkim.

Nieocenioną pomoc pierzga pszczela niesie w trakcie uporczywych zaparć oraz biegunek. Jej regularne spożywanie pomaga podnieść poziom czerwonych krwinek i żelaza we krwi, dzięki czemu przeciwdziała anemii. Jesień oraz zima to okres, w którym ludzie częściej zmagają się z infekcjami. Codzienna suplementacja pierzgi pomaga szybciej zwalczać szalejące wirusy. Pierzgę pszczelą uważa się także za produkt spowalniający procesy starzenia i wygładzający pierwsze zmarszczki.

Dawkowanie pierzgi

Mówiąc o osobach dorosłych, codzienna zalecana dawka pierzgi pszczelej oscyluje w okolicach 30-40 g. Pierzgę z powodzeniem możemy także podawać dzieciom, jednak lekarze sugerują, by poczekać, aż maluchy ukończą 3. rok życia. Zanim na stałe wprowadzimy produkt pochodzenia pszczelego do diety, wykonajmy testy wykluczające alergię. Warto mieć na uwadze, że pierzgi nie da się przedawkować. Może także stanowić niemałe obciążenie dla portfela, gdyż kilogram produktu kosztuje średnio 200 zł.

Pierzga pszczela - przepis na napar wzmacniający

Apteki i sklepy zielarskie oraz lokalne markety oferujące zdrową żywność mają w swoim asortymencie pierzgę pszczelą pod postacią pyłku oraz suplementów. Osoby chcące zacząć jej przyjmowanie mogą dobrać odpowiednią dla siebie formę produktu. Pierzgę można spożywać podobnie jak pyłek pszczeli, dodając ją do jogurtów, koktajli, soków czy wody. Wytwór sam w sobie jest jednak dość twardy, dlatego przed dodaniem ją do posiłku należy włożyć pierzgę do wody i namaczać przez kilka godzin.

Na bazie pierzgi pszczelej przygotujemy popularny i bardzo odżywczy napój na odporność. Do głównego składniki dodajemy jeszcze 50 g pyłku pszczelego oraz 200 ml naturalnego miodu. Wszystkie składniki mieszamy w suchym i czystym słoiku, a następnie szczelnie go zamykamy i pozostawiamy na 3-4 dni. W kolejnym kroku porcję syropu wlewamy do szklanki i dopełniamy wodą. Alternatywna metoda polega na zalaniu łyżki pierzgi ciepłą wodą i odstawieniu jej na kilkanaście godzin. Po tym czasie spożywamy otrzymaną miksturę na czczo, najlepiej o poranku.

