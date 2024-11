Co prawda nie możemy liczyć już na uwielbiane przez wielu grzybiarzy borowiki, maślaki i koźlarze. Czas na ich zbieranie kończy się w październiku. Niech będzie to zatem okazja do przekonania się o cennych właściwościach innych okazów — również atrakcyjnych pod kątem kulinarnym.

Opieńki to smaczne grzyby, które nadają się m.in. do marynowania

Opieńki to smaczne grzyby, które nadają się m.in. do marynowania Marek BAZAK/East News East News

Wiele osób kojarzy ten miesiąc z szarugą i ponurą aurą. Grzybiarze jednak mogą już zacierać ręce na myśl o smacznych okazach, które czekają w lasach. Jakie grzyby dostępne są w listopadzie? Lasy Państwowe informują, że jest to dobry okres na poszukiwania zwłaszcza kilku gatunków. Należą do nich:

Wytrawnym grzybiarzom pewnie nie trzeba przypominać podstawowych zasad zbierania grzybów. Do lasów ruszają jednak osoby o różnym stopniu wtajemniczenia. Szczególnie w ich przypadku należy podkreślić, by zebrane okazy umieszczać w wiklinowych koszykach lub pojemnikach przepuszczających powietrze. Nie wrzucaj grzybów do foliowych torebek. Tego rodzaju materiały tworzą idealne warunki do błyskawicznego psucia zbiorów.