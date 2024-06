Jak prać ręczniki w pralce? Zwróć uwagę na szczegóły

Pranie ręczników wydaje się jednym z prostszych, domowych zajęć. W końcu wystarczy jedynie wrzucić używane dotąd do pralki, a kolejno wywiesić i cieszyć się ich świeżością. W praktyce jednak wcale nie jest to tak proste, jak z pozoru mogłoby się wydawać.

Grube, pochłaniające wodę tkaniny łatwo łapią bowiem przykre zapachy, zaś po użyciu stają się wyjątkowo trudne do wysuszenia. Przez to niekiedy już po zdjęciu z suszarki nie pachną tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co więcej, raz wyprane nie zawsze są tak miękkie i puszyste, jak tuż po zakupie. Na co więc zwrócić uwagę, by uniknąć podobnych sytuacji?

Co zrobić żeby ręczniki nie były szorstkie? Istotna temperatura prania

Wykonane z grubszego materiału ręczniki przez sporą większość czasu pozostają wilgotne. Wilgoć zaś jest doskonałą pożywką dla bakterii i pleśni, doprowadzając, obok zagrożeń dla zdrowia, również do nieprzyjemnego zapachu. Systematyczne pranie ręczników jest więc prawdziwą koniecznością.

Jak często powinno się zmieniać ręczniki? Philip Tierno, mikrobiolog z New York University School of Medicine zauważa, że ręczniki powinno prać się co trzy lub cztery użycia, przy założeniu, że te za każdym razem zostaną dobrze wysuszone. Zdaniem eksperta "wilgotne ręczniki rosną", stając się idealnym podłożem dla rozwoju drobnoustrojów. Patogeny mogą ponadto rozpraszać się w powietrzu, trafiając na wiszące w łazience ręczniki na przykład w momencie pozostawienia niezamkniętej pokrywy toalety podczas spłukiwania. Jak jednak prać je dobrze? Warto pamiętać o kilku istotnych regułach.

W jakim programie prać ręczniki? Weź do serca te rady

Program i temperatura prania, użyte środki piorące oraz sposób suszenia mają sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o późniejszy wygląd ręczników. Te cienkie, dobrze chłonące wodę ręczniki z mikrofibry nie należy prać w temperaturze wyższej niż 40 st. C. Tego typu materiał cechuje bowiem szybkie schnięcie, a czyszczenie go w zbyt ciepłej wodzie sprawi, że straci tę właściwość. Ręcznikom z bawełny w zupełności wystarczy zaś temperatura 60 st. C. Czy koniecznym jest, by jeszcze ją zwiększać?

Poznaj sposoby na to, aby ręczniki po praniu były puszyste

Wiele doświadczonych pań domu zgodnie przyznaje, że swoje ręczniki pierze w 90 st. C. Podobny zabieg pozwala co prawda na ich odpowiednie, dogłębne oczyszczenie oraz pozbycie się zarazków i zarodników pleśni, jednak może nieść ze sobą też nieco negatywnych, wizualnych skutków. Pranie w 90 st. C może bowiem sprawić, że materiał stanie się twardy i nieprzyjemny w dotyku.

Jeśli już zdecydujesz się na program prania w 90 st. C, pamiętaj, by prędkość wirowania nie przekraczała 700-800 obrotów. Zbyt szybkie wirowanie zbija bowiem tkaniny, sprawiając, że te tracą swoją dotychczasową miękkość. Chcąc uniknąć podobnej sytuacji, wystrzegaj się więc prostej pomyłki.

