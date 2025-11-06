Spis treści: Naukowcy z Anglii odkryli, która dieta łagodzi objawy IBS Dieta śródziemnomorska a zespół jelita drażliwego Jak stosować dietę śródziemnomorską?

Naukowcy z Anglii odkryli, która dieta łagodzi objawy IBS

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sheffield w Anglii przebadał 110 pacjentów w wieku 18-65, którzy zmagali się z IBS. Podzielili ich na dwie grupy - jedna odżywiała się zgodnie z wytycznymi Brytyjskiego Stowarzyszenia Dietetyków, druga zaczęła stosować dietę śródziemnomorską. Po 6 tygodniach analizowano zmiany w częstotliwości i natężeniu dokuczliwych objawów. Wyniki opublikowane w Annals of Internal Medicine są jednoznaczne - dieta śródziemnomorska doprowadziła do poprawy klinicznej u 62 proc. stosujących ją osób. W drugiej grupie zaobserwowano poprawę u 42 proc. osób.

Dieta śródziemnomorska a zespół jelita drażliwego

Naukowcy podkreślają, że stosowanie diety śródziemnomorskiej znacznie poprawiło jakość życia pacjentów zmagających się z IBS. Odnotowano przede wszystkim mniejszą częstotliwość bólu brzucha. Najprawdopodobniej wiąże się to ze zmniejszeniem stanów zapalnych oraz korzystnym wpływem diety na mikroflorę bakteryjną jelit. Wstępne badania wykazały, że dieta śródziemnomorska może być znacznie lepszym rozwiązaniem niż restrykcyjne i eliminacyjne diety low FODMAP, które mogą prowadzić do niedoborów witamin i minerałów.

Dieta śródziemnomorska od lat uznawana jest za najzdrowszą na świecie. Wielu Polaków ciągle nie może się do niej przekonać 123RF/PICSEL

Jak stosować dietę śródziemnomorską?

Dieta śródziemnomorska jest prosta w stosowaniu i korzystnie wpływa na cały organizm - nie bez przyczyny nazywa się ją najzdrowszą dietą świata. Na dłuższą metę poprawia kondycję układu krążenia (obniża poziom złego cholesterolu, reguluje ciśnienie), wątroby (sprzyja jej odtłuszczeniu), mózgu (niweluje stany zapalne, zmniejsza ryzyko demencji) czy skóry (jest bogata w naturalne przeciwutleniacze spowalniające procesy starzenia się).

Podstawą diety śródziemnomorskiej są produkty pełnoziarniste, a także świeże warzywa i owoce oraz ryby morskie. Niezwykle cennym składnikiem są zdrowe tłuszcze roślinne - oliwa z oliwek czy olej rzepakowy. Do zdrowych przekąsek zalicza się orzechy. Eliminować należy czerwone mięso i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, a spożywanie chudego nabiału i mięsa powinno być umiarkowane.

