Najlepsze, co możesz dodać do wody. Kilka chwil i rododendron odżyje

Jego uprawa nie należy do najprostszych, ale mimo tego i tak zaskarbił sobie serca ogrodników. W końcu to piękna ozdoba każdego ogrodu. Mówi się, że rododendron to roślina dla wytrwałych. Aby zachwycał urodą, trzeba pamiętać o podstawowej pielęgnacji. Co zrobić, aby uginał się od kwiatów? Wypróbuj sprawdzony trik działkowców i ogrodników z cytryną.

Zdjęcie Sok z cytryny sprawdzi się w pielęgnacji rododendronów / East News mila103/easyfotostock/Eastnews / East News