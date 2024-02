Cynie: zastanów się, zanim posiejesz

Mnogość odmian cynii może przyprawić o zawroty głowy, ale dzięki temu każdy może znaleźć dla siebie swoją ulubioną. Można sięgnąć po mniejsze, które będą najlepiej prezentowały się jako obwódki rabat albo wyższe, by w sezonie ściąć je i zaaranżować bukiet. Cynie różnią się także kwiatami: mogą być pełne i przypominać chryzantemy lub mieć płatki łudzące podobne do tych spotykanych na stokrotce. Oczywiście, do wyboru jest także mnóstwo wariantów kolorystycznych, więc z całą pewnością każdy coś znajdzie dla siebie lub postawi na miks, a to z całą pewnością tchnie mnóstwo życia do ogrodu.

Niestety, jest pewien problem. Cynie są dosyć wymagające, ale nie warto się zrażać, bo ze względu na ich wygląd praca z nimi jest warta zachodu.

Wymagania uprawowe cynii

Klucz od pięknego kwitnienia cynii? Trzeba zapewnić im na początku zapewnić odpowiednie miejsce. Musi być ono nasłonecznione i ciepłe, ale równocześnie osłonięte od podmuchów wiatru. Gleba, w której będą rosły cynie, musi być z kolei bardzo żyzna, próchnicza, przepuszczalna i wilgotna. Warto również zadbać o dogodny odczyn pH - najlepiej obojętny lub delikatnie zasadowy. Jeśli mamy już odpowiednie miejsce na cynie, to można je sadzić w ogrodzie, ale dopiero po ostatnich przymrozkach. Można wtedy zaopatrzyć się w sadzonki w sklepach ogrodniczych lub przygotować je samodzielnie, co nie jest trudnym zadaniem.

Siew cynii

Zdjęcie Cynie mają wiele odmian, które bardzo się różnią od siebie / 123RF/PICSEL

Cynii nie warto siać bezpośrednio do gruntu, lepiej przygotować sobie sadzonki w domu - za pracę trzeba zabrać się w marcu. Wystarczy nasiona umieścić w skrzynkach wypełnionych żyzną glebą, przysypać je delikatnie, a później nawilżyć za pomocą zraszacza. Skrzynie trzeba teraz pozostawić na ciepłym, najlepiej południowym, parapecie i czekać aż sadzonki wzejdą. Kiedy osiągną kilka centymetrów, trzeba je poprzesadzać i zrobić im miejsce na rozwój albo przenieść każdą do osobnej, małej doniczki. Sadzonki cynii można umieścić gruncie dopiero wtedy, kiedy będziemy pewni, że nie zaskoczą nas przymrozki, czyli dopiero w drugiej połowie maja.

Pielęgnacja cynii w ogrodzie

Cynie są bardzo trwałymi kwiatami: w ogrodzie kwitną od początków lata aż do pierwszych przymrozków, a także są bardzo wytrzymałe w bukietach, ponieważ w wazonie pięknie się prezentują nawet przez dwa tygodnie. Ale jak pielęgnować cynie w ogrodzie? Jedno jest pewne: nie tolerują suszy, więc w czasie bezdeszczowym trzeba je po prostu podlewać. Z drugiej strony w czasie zimnego i deszczowego lata, cynie mogą bardzo chorować i w efekcie nie wydawać pięknych kwiatów.

