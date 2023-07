Czy można jeść masło będąc na diecie?

Ciężko odmówić sobie pieczywa z masłem - szczególnie ciepłego. Mimo że dla wielu to połączenie smaków jest mistrzostwem, warto pamiętać, że tego rodzaju tłuszczu nie należy nadużywać - szczególnie przez osoby mające m.in. problemy z sercem, nadciśnieniem tętniczym, a także zaburzenia lipidowe (wysoki cholesterol LDL). Masło w diecie powinny również ograniczyć do minimum, a najlepiej odstawić ci, którzy borykają się z nadwagą i otyłością.

Lato to najlepszy czas w roku, który można wykorzystać na rozpoczęcie walki o zdrowie i ładniejszą sylwetkę. To właśnie teraz dostępnych jest najwięcej smacznych polskich warzyw i owoców, pogoda zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, a wyższe temperatury nakłaniają do picia większych ilości wody.

Zdaniem ekspertów ds. żywienia w diecie redukującej masę ciała nie powinno się zupełnie eliminować pieczywa, a jedynie ograniczyć jego ilość, a chleb czy bułki pszenne zastąpić tym pełnoziarnistym, najlepiej żytnim. Co więc będąc na diecie umieścić na kanapce? Zamiast masła, które jest źródłem niezdrowych, nasyconych tłuszczów, a także ogromnej ilości kalorii (100 g masła to ponad 700 kcal), warto wykorzystać smarowidło, które jest nie tylko znacznie zdrowsze, ale również korzystnie wpłynie a wygląd sylwetki.

Co zamiast masła na kanapkę?

Zdjęcie Pełnoziarniste pieczywo z awokado jest wartościowym posiłkiem, idealnym na śniadanie / 123RF/PICSEL

"Masło bogów", o którym mowa zrobić można samodzielnie w prosty sposób. Podstawowym jego składnikiem jest owoc, który zawiera znikome ilości cukru - chodzi o awokado. Ponadto ma też wiele prozdrowotnych właściwości:

Jest źródłem silnych przeciwutleniaczy o działaniu antynowotworowym

Jest bogactwem witamin, potasu i kwasu foliowego

Jego spożywanie korzystnie wpływa na narząd wzroku

Zawiera doskonałą proporcję nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu

Dojrzałe awokado idealnie sprawdzi się jako zamiennik masła - z uwagi na jego delikatnie maślaną konsystencję, a z dodatkiem kilku przypraw będzie smakować na pieczywie jeszcze lepiej. Poza tym, że jest zdrowe i odżywcze, ma również o wiele mniej kalorii aniżeli tradycyjne masło - w 100 g zawiera 160 kcal. Oto jak przygotować smarowidło na bazie awokado.

Przepis na "masło bogów"

Zdjęcie Oprócz awokado na kapapkę warto dodać ulubione, sezonowe warzywa / 123RF/PICSEL

Składniki 1 awokado,

sok z cytryny - opcjonalnie,

czosnek granulowany, pieprz, sól, oregano

Sposób przygotowania:

Awokado, z którego chcemy przygotować pastę kanapkową powinno być miękkie. Najpierw należy je umyć, przekroić na pół i wyciągnąć pestkę. Łyżką wyjąć miąższ ze skórki i umieścić w misce, a następnie zgnieść widelcem, aby powstała pasta. Dodać kilka kropek soku z cytryny, odrobinę czosnku granulowanego, soli, pieprzu i opcjonalnie oregano. Wystarczy tylko wymieszać i gotowe! Na górę warto jeszcze dodać zieleninę - liść sałaty, rukolę czy roszponkę, a także ulubione warzywa - plastry pomidora, ogórka czy rzodkiewki.