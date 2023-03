Spis treści: 01 Jak smakuje niedojrzałe awokado?

02 Co się stanie po zjedzeniu niedojrzałego awokado?

03 Co można zrobić z niedojrzałym awokado?

04 Jak sprawdzić czy awokado jest dobre?

Jak smakuje niedojrzałe awokado?

Awokado jest wszechstronnym owocem, który sprawdza się przy okazji wielu posiłków, niosąc ze sobą porcję zdrowia;

potasu,

miedzi,

witaminy B6,

folianów.

Nie każde awokado jest jednak tak samo bezpieczne. Jak sprawdzić, czy awokado jest dobre? Dobry owoc to ten, który nie jest zbyt twardy ani zbyt miękki. Niedojrzałe awokado jest bardzo twarde i gorzkie, dlatego też nie będzie smakować zbyt dobrze. Owoc powinien mieć jednolity kolor skórki bez jakichkolwiek ciemnych plam. Wnętrze dobrego awokado powinno być jasnozielone. Brązowe lub szare nitki bądź plamki świadczą o tym, że owoc jest zepsuty.

Co się stanie po zjedzeniu niedojrzałego awokado?

Czas jednak obalić funkcjonujące przez lata przekonanie, że niedojrzałe awokado posiada toksyczne substancje, które mogą być szkodliwe dla człowieka. Spożycie niedojrzałego awokado nie zagraża zdrowiu ani życiu. Owoc z pewnością nie doprowadzi do poważnego zatrucia. Zdrowe osoby nie mają się więc czego obawiać.

Zdjęcie Jak sprawdzić czy awokado jest dobre? Dobry owoc to ten, który nie jest zbyt twardy, ani zbyt miękki / 123RF/PICSEL

Co można zrobić z niedojrzałym awokado?

Jeśli zależy nam na nieco szybszym efekcie, do torby wraz z awokado należy wsadzić kilka jabłek lub bananów i podobnie, szczelnie zamknąć klipsem. Obecność innych, uwalniających etylen owoców sprawi, że awokado dojrzeje jeszcze szybciej - zaledwie w przeciągu dwóch lub jednego dnia.

Jak sprawdzić czy awokado jest dobre?

Najprostszym testem na sprawdzenie kondycji awokado będzie lekkie naciśnięcie palcem owocu. Jeśli ten ugnie się na chwilę, po czym wróci do poprzedniego kształtu - wrzućmy go do zakupowego koszyka. To wystarczający dowód na to, że awokado jest dojrzałe i smaczne.

