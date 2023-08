Dlaczego sen jest ważny?

Porady Wypróbuj pozycję "Zero-G". Zapewnij sobie dobry sen i ulgę dla stawów Czynnikiem warunkującym prawidłową pracę organizmu jest m.in. sen.

To właśnie dzięki niemu jest możliwa regeneracja, nabranie sił oraz reedukacja stresu.

Poza tym ma on szczególny wpływ na samopoczucie, pamięć oraz koncentrację, a także masę ciała, gospodarkę hormonalną, układ nerwowy i odpornościowy.

To ile śpimy, ma wpływ na nasze zdrowie. Początkowo nieprzespane noce wiążą się z obniżeniem nastroju, ale długofalowo brak snu może przyczynić się do wystąpienia takich chorób jak demencja, cukrzyca czy też otyłość.

Skuteczne sposoby na dobry sen

Sen składa się z dwóch faz - NREM i REM. Pojawiają się one po sobie, a cały cykl powtarza się 4-5 razy, mniej więcej co 90 minut. Możemy mówić o efektywnym śnie, gdy doszło do wystąpienia wszystkich cykli.

Reklama

Zdjęcie Sen jest czynnikiem warunkującym prawidłową pracę organizmu / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Zastosuj tę technikę podczas snu. Zapewnisz sobie niesamowite przeżycia

Dobry sen to również taki, który trwa odpowiednią ilość czasu. Jest ona przede wszystkim uzależniona od wieku. Na przykład noworodki potrzebują go najwięcej, bo aż 16 godzin, a dorośli jedynie 7-8 godzin.

Poza tym do skutecznych sposobów na dobry sen zalicza się:

kładzenie się do łóżka i wstawanie o stałych porach,

wprowadzenie aktywności fizycznej,

wietrzenie sypialni i dbanie o odpowiednią temperaturę,

unikanie kofeiny, nikotyny i alkoholu.

Zobacz także: Ryzyko udaru i Alzheimera rośnie. Złe wieści dla pacjentów z bezdechem sennym

Warto pamiętać, by przed snem unikać korzystania z telefonu, laptopa czy telewizora. Emitowane przez te urządzenia niebieskie światło negatywnie wpływa na proces zasypiania. Ponadto najlepiej zgasić lampkę i zasłonić okna, by żadne światło nie hamowało wydzielania melatoniny, czyli hormonu snu.

Do problemów z zasypianiem przyczynić się może zjedzenie zbyt obfitego posiłku tuż przed pójściem do łóżka. Podobnie zadziałają popołudniowe drzemki. Utrzymanie stałych pór zasypiania może być przez nie znacznie utrudnione.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Naukowcy są pewni. Żyjesz w "błękitnej strefie"? Będziesz cieszyć się lepszym zdrowiem Newseria Lifestyle