Przyjęło się sądzić, że koty są zdecydowanie bardziej wybredne niż psy i same doskonale wiedzą, co jest dla nich dobre. Jest w tym sporo racji, ale to wciąż na opiekunie ciąży odpowiedzialność za właściwe żywienie, a co za tym idzie za zdrowie pupila. Większość z nas chce oczywiście dla swoich podopiecznych jak najlepiej, ale błędy i wpadki żywieniowe nie zawsze są wynikiem złej woli, a coraz częściej braku wiedzy lub nachalnej promocji gotowych karm czy przysmaków, które mają niewiele wspólnego ze zdrowym i zbilansowanym posiłkiem.

W Święta Bożego Narodzenia opiekunowie kotów muszą mieć się szczególnie na baczności! W sklepach nie brakuje już bowiem świątecznych zestawów kocich przysmaków, z których nie wszystkie są dla nich zdrowe i bezpieczne. Jak odróżnić zbilansowany koci posiłek od szkodliwego fast foodu?

Kot jest zwierzęciem bezwzględnie mięsożernym, który w naturalnym środowisku poluje na drobne ssaki, zapewniające mu określoną porcję białka i tłuszczu oraz niewielką ilość węglowodanów i włókna. To mięso powinno być więc podstawą kociej diety, ale musi być to mięso dobrej jakości! Szukając wartościowej karmy należy więc zwrócić uwagę nie tylko na ilość konkretnych składników, ale głównie na ich jakość i formę.

Najgorszym wyborem są karmy zawierające spore ilości przetworzonych składników. Taka mączka mięsno-kostna pełna jest produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które powstają podczas rozbioru mięsa, dalszej obróbki termicznej, suszenia, mielenia oraz granulowania. Są to składniki trudno przyswajalne, a dodatkowo też po prostu niesmaczne.

Bardzo złym wyborem są karmy, w składzie których znajdują się takie pozycje jak:

produkty pochodzenia zwierzęcego - pod tą nazwą kryją się zazwyczaj szkodliwe odpady,

roślinne produkty uboczne,

zboża o wysokim indeksie glikemicznym takie jak kukurydza czy pszenica, które mogą powodować u kota wahania cukru,

ziemniaki, zawierające zbędne kotu węglowodany.

To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej!

Zakazane składniki w karmach dla kotów

Choć weterynarze i koci dietetycy coraz częściej apelują, by przed podaniem kotu karmy, dokładnie zanalizować jej skład i unikać szkodliwych dodatków, to wciąż właścicielom futrzaków zdarza się popełniać błędy podczas karmienia swoich pupili. Jeśli zdarzają się one sporadycznie, to nie wyrządzą oczywiście kotu większej krzywdy, ale jeśli zwierzak codziennie spożywa niezdrową karmę, to finalnie wpłynie to oczywiście na stan jego zdrowia. Oto zakazane składniki w kocich posiłkach:

sorbinian potasu (E202) - konserwant przeciwgrzybiczy, używany w detergentach i żelach pod prysznic, ale niestety spotykany także w jedzeniu dla psów i kotów

chlorek potasu (E508) - podkreśla smak i zmiękcza mięso. Podczas długotrwałego karmienia jest bardzo niebezpieczny

cukier, również pod takimi nazwami jak karamel, sacharoza, syrop

sól (chlorek sodu) - może powodować wzrost ciśnienia krwi, a w efekcie choroby serca

celuloza wytworzona z papieru

pszenica i soja - koty trawią je bardzo ciężko

sztuczne barwniki i konserwanty, inaczej dwutlenek tytanu, tartazyny, fosforan wapnia, BHT lub BHA

tanie tłuszcze i oleje np. z ziemniaków lub olej palmowy - są przetwarzane w wysokiej temperaturze i bardzo szkodliwe dla zdrowia

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - szkodliwe szczególnie dla kotów-alergików

specjalne składniki i dodatki - pod tym terminem może się ukrywać dosłownie wszystko, więc lepiej unikać tak opisanej karmy.

W skrócie, dobra i pełnowartościowa karma dla kotów nie powinna zawierać:

dużej ilości zbóż,

niezdrowych olejów i tłuszczów,

dużej ilości produktów roślinnych,

mleka,

produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak pióra, kopyta, krew techniczna,

niebezpiecznych, niepokojąco brzmiących dodatków,

cukru.

Zdjęcie Przed podaniem kotu karmy warto wcześniej przeczytać jej skład / 123RF/PICSEL

Niebezpieczne kocie przysmaki

Podstawą kociej diety powinno być dobrej jakości mięso. Może być to odpowiednio przygotowany BARF, mięso gotowane lub gotowe mięsne karmy. Koty generalnie są dość wybredne i co ciekawe, raczej wiedzą, jakie pokarmy są dla nich zdrowe, ale czasem zdarzy się im zainteresować niezdrowymi przysmakami. Co może im zaszkodzić?

mleko,

lody,

czosnek i cebula,

szczypiorek,

owoce cytrusowe,

wiśnie i śliwki,

winogrona i rodzynki,

frytki,

grzyby,

czekolada,

migdały i orzechy.

Świąteczne przekąski dla kota. Zdrowe i bezpieczne

Choć zdrowa, kocia dieta powinna opierać się głównie na produktach mięsnych z dodatkiem odrobiny warzyw, to nic nie stoi na przeszkodzie, by od czasu do czasu, np. w święta zaskoczyć pupila czymś nowym. Zamiast średniej jakości przysmaków i chrupek, warto zaserwować mu:

gotowaną rybę bez ości, pełną witamin, minerałów i tłuszczów,

gotowane jajko lub jajecznicę na maśle,

kawałek gotowanej szynki lub boczku,

gotowaną krewetkę bogatą w kwasy Omega 3,

obraną marchewkę, która zbawiennie wpływa na oczy i zęby kota,

kilka jagód lub malin,

kilka oliwek - koty dosłownie kochają ich zapach!

Nie musimy oczywiście rezygnować z gotowych karm, chrupek i przysmaków dla kotów - na rynku nie brakuje przecież dobrze zbilansowanych i odżywczych produktów żywieniowych dla naszych futrzaków. Podstawą jest znajomość ich składu - idealnie jeśli jest on stosunkowo krótki i nie zawiera "śmieci", czyli sztucznych dodatków, konserwantów i dużej ilość bezwartościowych dla kotów zbóż. Dobrze, jeśli kocia karma zawiera co najmniej 75 proc. mięsa w składzie.

