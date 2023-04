Spis treści: 01 Jaki nawóz stosować do laurowiśni? Roślina ma niewielkie potrzeby

Jaki nawóz stosować do laurowiśni? Roślina ma niewielkie potrzeby

Laurowiśnia lubi ziemię lekko zasadową i przepuszczalną. W takich warunkach poradzi sobie bez nawożenia, ale dobrze dobrany nawóz przyspieszy jej wzrost i wzmocni roślinę. Jaki nawóz stosować do laurowiśni? Powinien on zawierać trzy składniki: azot, fosfor i potas. Sklepy ogrodnicze oferują nawozy zawierające te mikroelementy, są też nawozy dedykowane specjalnie dla laurowiśni.

Warto pamiętać, aby w przypadku stosowania kupnych nawozów do laurowiśni ściśle trzymać się instrukcji na opakowaniu. Tę roślinę bardzo łatwo "przenawozić", a to się może skończyć spaleniem liści. Doświadczeni ogrodnicy radzą nawet, aby w przypadku laurowiśni używać połowę zalecanej dawki nawozu. Krzew ten nie ma wielkich wymagań, a zbyt duża ilość nawozu bardziej mu zaszkodzi, niż pomoże.

Jak nawozić laurowiśnię? Ostrożnie

Kupne nawozy do laurowiśni mogą być zwykłe lub o przedłużonym działaniu. Nawozy zwykłe najlepiej stosować co dwa tygodnie przez cały okres wegetacji rośliny pamiętając o zasadzie, że lepiej użyć za mało, niż za dużo preparatu. Natomiast nawozy o przedłużonym działaniu mają to do siebie, że uwalniają składniki odżywcze stopniowo. Tu wystarczy nawieźć roślinę dwa razy w roku - wiosną i po kwitnieniu. Wiosną nawóz powinien zawierać więcej azotu, który pomoże rozwijać się roślinie. Po kwitnieniu lepiej używać preparatów zawierających więcej potasu i fosforu, które pomogą laurowiśni przygotować się do zimy.

Zdjęcie Laurowiśnia szybko tworzy gęste żywopłoty. Warto zadbać o odpowiednie nawożenie krzewu / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Ogrodowy kompost i jajak. Laurowiśnia to lubi

Dla laurowiśni najlepszym nawozem jest jednak zwykły, ogrodowy kompost. Tylko on pozwoli uniknąć "przenawożenia" rośliny. Kompost rozkładamy dookoła krzewu tak, by pokrył korzenie. Przy okazji zapewni on korzeniom rośliny więcej ciepła. Warstwa kompostu powinna mieć grubość około 2-3 cm. Można go również przemieszać z ziemią.

Laurowiśnia, jako roślina zasadolubna skorzysta też na domowym nawozie ze skorupek od jajek. Jest on bardzo łatwy w przygotowaniu. Można zwyczajnie podsypać pod krzew pokruszone skorupki jaj. Innym sposobem jest przygotowanie takiego nawozu w płynie. Wystarczy skorupki po jajkach zalać wrzątkiem i odstawić na tydzień. Co jakiś czas miksturę trzeba zamieszać. Kiedy skorupki się rozpuszczą, preparatem można już podlewać laurowiśnię.

Co lubi laurowiśnia i jak ją wzmocnić?

W pielęgnacji laurowiśni dużo ważniejsze od nawożenia jest jej regularne podlewanie. Woda pod krzewem powinna być zawsze lekko wilgotna, ale nie może stać. Laurowiśnia jest dość odporna, ale czasem od zbyt dużej wilgoci dopadają ją choroby grzybicze. Ponieważ jest to roślina zimozielona, ważne jest, aby bardzo obficie podlać ją jesienią. Podlewanie laurowiśni zimą jest ryzykowne, bo jeśli woda zmarznie, roślina może sobie z tym nie poradzić.

Zdjęcie Laurowiśnia odznacza się białymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Laurowiśnia jak na egzotyczną roślinę dobrze znosi mrozy, ale warto ją przed nimi zabezpieczać. Starsze okazy wystarczy ściółkować na zimę korą drzewną lub słomą. Rośliny roczne i dwuletnie na zimę przykrywamy gałęziami drzew iglastych lub siatką cieniującą. Przykryta laurowiśnia musi mieć zapewnioną cyrkulację powietrza, by dać odpór grzybom. Jeśli mimo tych wysiłków krzew przemarznie, nie ma się czym przejmować. Wystarczy po zimie obciąć zdrewniałe pędy i gałązki. Nawet obcięta tuż przy ziemi laurowiśnia wiosną wypuści nowe pędy.

