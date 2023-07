Spis treści: 01 Czy hortensje lubią zakwaszoną ziemię?

02 Kiedy zakwaszanie ziemi pod hortensje?

03 Czym zakwaszać hortensje?

04 Jak zakwasić hortensje octem?

05 Jak zakwasić hortensje fusami z kawy?

06 Jak zakwasić hortensje kwaskiem cytrynowym?

Czy hortensje lubią zakwaszoną ziemię?

Hortensje muszą mieć zakwaszoną ziemię. Jeśli gleba będzie mieć odczyn powyżej 7 pH, krzewy będą łatwiej chorować na chlorozę liści. Zahamowane zostaje również prawidłowe przyswajanie składników pokarmowych. Najlepiej, jeśli pH podłoża hortensji waha się między 5,5 a 6.

Hortensja lubi zakwaszoną ziemię, ze względu na to, że takie podłoże rozpuszcza i uwalnia istotne składniki odżywcze dla kwiatów. Będą to m.in. minerały takie jak żelazo, mangan czy czyn. Dodatkowo odczyn ten pozytywnie wpływa na odporność rośliny na choroby.

Reklama

Idealnym odczynem pH dla gleby hortensji jest 5,5-6, jednak możemy go zmieniać. Zachowując wciąż kwaśną glebę, ale o innym pH, otrzymamy różne barwy kwiatów. Jeśli chcemy, aby nasze kwiaty były w kolorach błękitu, to ziemia hortensji powinna mieć od 4,5 do 5,1 pH. Różową barwę otrzymamy po zmianie pH na 6,0 do 7,4.

Kiedy zakwaszanie ziemi pod hortensje?

Ziemię hortensji zakwaszamy, kiedy odczyn jest zbyt zasadowy. Aby mieć pewność, że roślina potrzebuje obniżenia pH, należy to wpierw sprawdzić. W tym celu warto zaopatrzyć się w kwasomierz. Urządzenie dostaniem w każdym sklepie ogrodniczym.

Zdjęcie Hortensja lubi półcienie / 123RF/PICSEL

Innym sposobem na sprawdzenie tego, czy ziemia hortensji potrzebuje zakwaszenia, są papierki wskaźnikowe. Odrobinę gleby spod kwiatka rozrabiamy z wodą destylowaną. W przygotowanym roztworze moczymy papierek i czekamy, aż zmieni kolor. Jeśli pH okaże się za wysokie według legendy barw, to ziemia pod hortensją potrzebuje zakwaszenia.

Czym zakwaszać hortensje?

Najprostszym sposobem na zakwaszenie hortensji jest zakupienie zakwaszających preparatów mineralnych. Można to jednak zrobić o wiele taniej i naturalniej. Przedstawiamy kilka metod domowego zakwaszania hortensji.

Jak zakwasić hortensje octem?

Do zakwaszenie hortensji octem potrzeba jedynie dwóch składników, które na pewno masz w kuchni. Będzie to ocet i woda. Płyny łączymy ze sobą w proporcji 1:8. Tak przygotowany roztwór mieszamy z ziemią.

Mieszanką octu i wody do zakwaszania gleby hortensji nie wolno podlewać rośliny. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia systemu korzeniowego. Dlatego jedynie roztwór delikatnie łączymy ręką z ziemią.

Jak zakwasić hortensje fusami z kawy?

Użycie fusów z kawy do zakwaszania hortensji jest tanim sposobem na ponownie wykorzystanie pozostałości po pobudzającym napoju. Wystarczy, że fusy po parzeniu rozsypiemy dookoła rośliny. Następnie delikatnie mieszamy je z ziemią.

Kawa zapewni hortensji nie tylko kwaśniejszy odczyn pH, ale także składniki mineralne. Dostarczy potasu, fosforu, azotu czy magnezu. Jednakże należy pamiętać, że fusy z kawy mają działanie krótkotrwałe. Z tego powodu przy tej metodzie zabieg trzeba będzie częściej powtarzać.

Jak zakwasić hortensje kwaskiem cytrynowym?

Kolejnym domowym sposobem na zakwaszenie hortensji jest użycie kwasku cytrynowego. Około 2 łyżki kwasku dodajemy do 10 litrów wody. Mieszamy do momentu, aż kwasek całkowicie się rozpuści. Tak przygotowanym roztworem podlewamy ziemię.

Zobacz również:

Przekwitnięte róże z urodzin lub imienin? Tak zrobisz z nich sadzonki do ogrodu

Zasilacz do begonii. Rozpuść w 1 litrze wody i podlej rośliny. Będą kwitnąć do jesieni

Dwa triki na oporną pelargonię. Kaskada kwiatów w doniczce