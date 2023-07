Spis treści: 01 Co zrobić, żeby begonie kwitły?

02 Jak podlewać begonie?

03 Jak nawozić begonie?

04 Domowy nawóz do begonii

Co zrobić, żeby begonie kwitły?

Begonie, żeby kwitły, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju. Jeśli odpowiednio zadbamy o roślinę, to odwdzięczy się pięknymi i bujnymi kwiatami przez cały sezon.

Begonie lubią stanowiska, na których mają dostęp do słońca. Mimo to nie powinny stać w pełnym słońcu. Najlepiej sprawdzą się miejsca półcieniste i to właśnie w takich warunkach będą najpiękniej kwitnąć. Roślinę można posadzić również od północy, gdzie będzie całkowicie zacienione, jednak wówczas będzie mieć o wiele mniej kwiatów.

Begonie lubią ziemię żyzną i próchniczą i na właśnie takim podłożu będą obficie kwitnąć.



Podłoże powinno być lekko wilgotne, dlatego kwiaty należy regularnie podlewać.

Begonie lubią również być nawożone. To podstawa osiągnięcia pięknych kwiatów. To zabieg, przy którym warto zachować regularność. Begonie będą kwitły najlepiej, kiedy zapewnimy im dużą ilość fosforu.

Jak podlewać begonie?

Begonie w donicach najlepiej podlewać codziennie, w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych. Szczególnie należy zwrócić na to uwagę w czasie upałów. Kwiaty wsadzone do gruntu nie wymagają aż tak częstego nawadniania. Wystarczy ten zabieg powtarzać co kilka dni.

Podczas normalnych temperatur begonie należy podlewać raz na kilka dni. Przed nawilżeniem powierzchni powinniśmy zawsze sprawdzać jej stan. Jeśli czujemy, że już jest wilgotne, to lepiej tego dnia odpuścić sobie zabieg. Begonie źle znoszą przelanie. Lepiej poradzą sobie z delikatnym przesuszeniem. Wówczas liście będą powoli usychać i opadać.

Begonie podlewamy, używając do tego odpowiedniej techniki. Istotne jest, aby tylko podłoże miało kontakt z wodą. Należy unikać moczenia liści oraz kwiatów begonii.

Jak nawozić begonie?

Begonie, aby pięknie kwitły, powinny mieć dostarczaną dużą ilość niezbędnych składników odżywczych. Rośliny pobierają ich bardzo dużo z podłoża, aby wytwarzać kwiaty. Z tego powodu nawożenie begonii powinno być wykonywane systematycznie.

Begonie należy nawozić co najmniej raz w tygodniu. Zabieg przeprowadzamy w ten sposób od kwietnia, aż do września. Roślina kwitnie od czerwca do jesieni, więc odżywianie rozpoczynamy jeszcze przed sezonem.

Domowy nawóz do begonii

Do nawożenia begonii najwygodniej sięgnąć po gotowy preparat sklepowy, którym podlejemy roślinę. Warto jednak wykonać naturalną, domową odżywkę. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nawóz, którego użyjemy, nie będzie szkodliwy dla owadów.

Najprostszy domowy nawóz do begonii zrobimy z multiwitaminy. Można ją kupić w każdej aptece lub sklepie. Już jedna tabletka dostarczy niezbędnego fosforu, azotu, potasu i magnezu. Te składniki pozytywnie wpłyną na kwitnienie begonii.

Aby przygotować domowy nawóz do begonii, wystarczy jedną tabletkę multiwitaminy rozpuścić w 1 litrze wody. Tak przygotowanym płynem można już podlewać kwiaty. Roślina będzie lepiej się rozwijać i cieszyć oko aż do jesieni.

