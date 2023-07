Spis treści: 01 Jak rozmnaża się różę?

02 Jak rozmnożyć różę z kwiatu ciętego?

03 Jak rozmnożyć różę z łodygi?

Jak rozmnaża się różę?

Róże to bardzo atrakcyjne kwiaty, które często zdobią przydomowe ogrody. Ich hodowlę najczęściej zaczynamy od zakupienia krzewów. Aby powiększyć ilość kwiatów, nie trzeba wydawać fortuny na nowe sadzonki. Róże można rozmnożyć samodzielnie.

Róże można rozmnażać na kilka sposobów. Do jednego z najpopularniejszych należy wykorzystywanie do tego łodygi. Zrobić to można również z kwiatu ciętego.

Jak rozmnożyć różę z kwiatu ciętego?

Cięte róże często dostajemy jako prezent na różne okazje. Po czasie zazwyczaj je wyrzucamy, a niesłusznie, gdyż można je wykorzystać do rozmnażania.

Aby rozmnożyć różę z kwiatu ciętego, należy poczekać, aż ta przekwitnie. Po tym łodygę tniemy na około 30-centymetrowe odcinki. Na każdym z nich powinno się znajdować od 2 do 3 liści.

Zdjęcie Róża to roślina bardzo wymagająca, ale potrafi odwdzięczyć się pięknym wyglądem / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Spryskaj nim róże, a ogród utonie w kwiatach. Bezwzględny dla mszyc

Każdy z odcinków łodygi róży umieszczamy w donicach z ziemią lub gruncie. Przykrywamy je plastikową butelką bez szyjki. Teraz rośliny powinny się ukorzeniać w cieniu. Sadzonki regularnie podlewamy i wietrzymy, aby mogły się odpowiednio rozwijać.

Rozmnażanie róży z kwiatu ciętego trwa naprawdę długo. Tym sposobem otrzymamy nową roślinkę dopiero od 3 do 6 miesięcy. Tym sposobem należy ukorzenić kilka łodyg, gdyż w przyszłości nie wszystkie mogą się przyjąć.

Jak rozmnożyć różę z łodygi?

Różę rozmnażamy z łodygi przy wykorzystaniu surowego ziemniaka. Najlepiej ten zabieg wykonywać wiosną. Wówczas gleba jest wilgotna, a temperatura ani za niska, ani za wysoka.

Odcinek łodygi róży powinien mieć około 10 centymetrów długości. Wystarczy, że wbijemy go w przygotowane warzywo. Następnie całość zakopujemy w ziemi. Łodyga róży powinna być pozbawiona liści.

Ten sposób rozmnażania róży jest o wiele szybszy od poprzedniego. Na ukorzenienie się kwiatu wystarczy jedynie miesiąc. Po tym czasie powinniśmy otrzymać nową sadzonkę rośliny.

