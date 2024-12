Najzdrowsze chleby w polskich piekarniach. Idealne przy miażdżycy i cukrzycy

Spożycie chleba w Polsce zmniejsza się każdego roku. Jeszcze kilka lat temu wynosiło ono niecałe 4 kg na osobę w ciągu miesiąca. Dziś jest to znacznie poniżej 3 kg. Gorszym zjawiskiem jest jednak to, że w związku z rosnącymi cenami pieczywa chleby dobrej jakości zastępujemy byle jakimi pszennymi bułkami. Eksperci alarmują, że to prosta droga do nadwagi, obciążenie dla trzustki, wątroby i innych narządów. Sprawdź, które chleby są najzdrowsze i na co zwracać uwagę podczas wyboru pieczywa w sklepie.