Szparagi są wyjątkowo niskokalorycznymi warzywami , bo w 100 g zawierają jedynie 18 kilokalorii . Wynika to z faktu, że składają się one w 90% z wody. Z tego powodu idealnie sprawdzą się dla osób, które są na diecie odchudzającej i dbają o linię.

Mimo wysokiej zawartości wody szaragi wykazują wysoką zawartość składników odżywczych. Jedzące je dostarczymy do organizmu m.in. witaminy A, C, E, witamin z grupy B. To też szczególne bogactwo w: