Spis treści: 01 Brązowe liście anturium? Znamy powód

02 Węgiel drzewny w roli odżywki

03 Wspomaganie anturium mąką ryżową

Brązowe liście anturium? Znamy powód

Białe lub czerwone kwiaty to prawdziwa ozdoba anturium, chętnie wybieranej do domów rośliny dekoracyjnej. Pochodzący z Gwatemali oraz Kostaryki tropikalny gatunek zazwyczaj nie sprawia problemów uprawowych w polskim klimacie. Jego pielęgnacja nie należy jednak do najłatwiejszych. Zdarza się, że nawet pilnie przestrzegana rutyna pielęgnacyjna nie przynosi efektów, a liście ulubionego okazu zaczynają żółknąć lub brązowieć. Jakie są tego przyczyny? Na liście znalazły się m.in.:

Reklama

niska temperatura otoczenia - anturium do zdrowego wzrostu potrzebuje ok. 18-24 st. C. Roślinie szkodzą także nadmierne przeciągi;

- anturium do zdrowego wzrostu potrzebuje ok. 18-24 st. C. Roślinie szkodzą także nadmierne przeciągi; suche powietrze - zabójczy dla anturium jest sezon grzewczy, wiążący się ze wzrostem temperatur i spadkiem wilgotności powietrza. Ratunkiem dla osłabionej rośliny będzie jej systematyczne zraszanie;

- zabójczy dla anturium jest sezon grzewczy, wiążący się ze wzrostem temperatur i spadkiem wilgotności powietrza. Ratunkiem dla osłabionej rośliny będzie jej systematyczne zraszanie; nadmiar promieni słonecznych - gatunek potrzebuje dostępu do światła, jednak nie lubi bezpośredniej ekspozycji. Anturium powinno stać w miejscu, do którego dociera jedynie światło rozproszone. Zignorowanie tej rady może skutkować oparzeniem liści;

- gatunek potrzebuje dostępu do światła, jednak nie lubi bezpośredniej ekspozycji. Anturium powinno stać w miejscu, do którego dociera jedynie światło rozproszone. Zignorowanie tej rady może skutkować oparzeniem liści; nieodpowiednie podlewanie - zbyt mało, a także za dużo wody przyczynia się do usychania oraz odpadania liści, oraz gnicia korzeni;

Sprawdź: Tę odżywkę zrobisz w kilka sekund. Zadziała na roślinę jak sok z gumi-jagód

Węgiel drzewny w roli odżywki

Osłabione i marniejące w oczach anturium można w bardzo szybki sposób uratować. Wystarczy zastosować domową odżywkę przygotowaną na bazie dwóch składników, a konkretnie węgla drzewnego i wody. 100 gramów węgla blendujemy razem z litrem wody, a następnie dokładnie przecedzamy.

Zdjęcie Węgiel drzewny posłuży jako odżywka do anturium / 123RF/PICSEL

Zanim zaczniemy stosować powstały roztwór, musimy rozcieńczyć go z kolejnymi dwoma litrami wody. Preparatem podlewamy anturium raz w miesiącu. Floryści doradzają także, by zanurzyć wacik kosmetyczny w wodzie węglowej i delikatnie przecierać nim liście rośliny. Węgiel drzewny wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a dodatkowo zawiera solidną dawkę potasu i magnezu.

Sprawdź: Jak odmłodzić anturium? Piękny, ale wymagający kwiat. Jeden trik i przestanie gubić liście

Wspomaganie anturium mąką ryżową

Właściwości kuchennych produktów wykorzystamy nie tylko podczas gotowania, ale także do opieki nad roślinami. Jeśli nasze anturium nadal uparcie nie chce odżyć po zastosowaniu nawozu z węgla drzewnego, sięgnijmy po kolejny tajny składnik. Mowa o mące ryżowej, czyli produkcie bogatym w magnez, wapń, azot oraz fosfor.

W jaki sposób połączyć składniki, by powstał regenerujący koktajl? Do miski wlewamy litr wody, a następnie dosypujemy do niego 1 łyżkę stołową mąki ryżowej. Całość dokładnie mieszamy i raz w tygodniu podlewamy miksturą osłabione anturium. Regularność w stosowaniu tej metody to klucz do wzmocnionego anturium, które ochoczo obsypie się kwiatami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak pielęgnować anturium w domu? Interia DIY

Sprawdź również:

Co zrobić, żeby wężownica wypuściła nowe liście? Wystarczy ten naturalny składnik

Shlumbergera nie wypuszcza pąków? Nic straconego, możesz jej w tym pomóc