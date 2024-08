Skąd pochodzą ziemniaki Hasselback?

Choć wydawać się może, że Polacy o ziemniakach wiedzą już wszystko, to okazuje się, że możemy się jeszcze wiele nauczyć z kulinarnych kultur różnych narodowości. Szwedzi serwują swój rarytas, czyli ziemniaki Hasselback, które kilka lat temu szturmem zawładnęły sercami ludzi spragnionych nowych wyzwań smakowych. Receptura na tak podawane warzywo liczy sobie już ponad 200 lat i, jak widać, zainteresowanie nie słabnie, co można zobaczyć na wszelkiej maści blogach kulinarnych. Co jest sekretem ziemniaków Hasselback? Przede wszystkim ich forma, ponieważ muszą być dokładnie nacięte: im cieniej, tym lepiej! Wtedy uzyskamy niemal idealnie połączenie kruchych i smacznych chipsów z kremowym miąższem ziemniaka.

"Ewa gotuje": Ziemniaki po irlandzku Polsat

Jak wyglądają ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki Hasselback łączą kruchą skórkę z delikatnym środkiem 123RF/PICSEL

Przygotowanie ziemniaków Hasselback nie jest trudne, ale trzeba pilnować jednego szczegółu, czyli nacięć. Wiadomo już, że im są one zrobione cieniej, tym lepiej, jednak trzeba również pilnować, aby bulw nie przekroić w całości, ponieważ pożądany efekt będzie tylko marzeniem. Oczywiście, można zrobić to z chirurgiczną precyzją, ale warto poznać patenty na to zadanie, a znane są co najmniej dwa. Pierwszy polega na posiłkowaniu się patyczkami do spożywania pokarmów: wystarczy umieścić je równolegle po obu stronach ziemniaka i nacinać. Niektórzy w zastępstwie polecają sięgnięcie po dużą drewnianą łyżkę: trzeba ziemniaka umieścić na jej środku, a ranty zapobiegną przecięciu w całości warzywa. Oczywiście, nie zapominajmy o nożu: musi być bardzo ostry.

Jak zrobić ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki Hasselback najpierw trzeba piec pod przykryciem, ale później trzeba je dopiec 123RF/PICSEL

Zanim zabierzemy się za przygotowanie ziemniaków Hasselback, warto skompletować składniki. Na szczęście, lista jest bardzo krótka. Potrzebne będą:

ziemniaki (najlepiej mączyste),

olej,

rozmaryn (suszony lub świeży),

sól oraz pieprz.

Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni Celsjusza, w międzyczasie dokładnie myjemy ziemniaki, nie obieramy ich, ale nacinamy. Gotowe bulwy polewamy olejem albo aplikujemy do za pomocą pędzelka. Na koniec przyprawiamy i wykładamy do naczynia żaroodpornego lub na blachę. Na początku pieczemy pod przykryciem przez 40 minut, a po tym czasie, ściągamy pokrywkę lub folię i dopiekamy 20 minut. Po tym czasie ziemniaki Hasselback są gotowe.



Z czym podawać ziemniaki Hasselback?

Prostota przepisu na ziemniaki Hasselback pozwala nam na wykorzystanie ich w prawie w nieograniczony sposób. Można podawać je albo solo, albo mogą być dodatkiem do dań głównych. Jeśli skłaniamy się ku pierwszej opcji, to danie można wzbogacić różnymi sosami majonezowymi, czy serem lub dodać do nich podsmażony, lub upieczony boczek.