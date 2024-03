Porady Wykonuj te ćwiczenia przez cały marzec. Do świąt po oponce nie będzie śladu

Walka o idealną, wymarzoną sylwetkę nie należy do najłatwiejszych, będąc niejednokrotnie okupiona wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą na siłowni. Połową sukcesu jest jednak odpowiednio zbilansowana, redukcyjna dieta.

Zdrowe menu to jeden z najważniejszych czynników, wpływających na sukces w odchudzaniu. Kluczowym dla trwałego spadku masy ciała jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości kalorii i składników odżywczych, przy jednoczesnym zadbaniu o deficyt kaloryczny. Do codziennego menu warto dodać jednak również kilka produktów, które dodatkowo wspomogą proces utraty wagi. Niektóre z nich to prawdziwa skarbnica zdrowia.

Spis treści: 01 Co najbardziej przyspiesza odchudzanie? Postaw na te produkty

02 Co najbardziej pomaga w odchudzaniu? Ten napój pij bez ograniczeń

03 Po jakim jedzeniu się chudnie? Dodaj szczyptę do posiłków, a w mig zauważysz różnicę

Co najbardziej przyspiesza odchudzanie? Postaw na te produkty

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, owoce i warzywa to fundament zdrowej diety. Do codziennego menu warto wprowadzić przede wszystkim cytrusy - grejpfruty, pomarańcze, cytryny, mandarynki czy limonki. Te, za sprawą wysokiej zawartości witaminy C, będącej naturalnym przeciwutleniaczem, znacznie wspomogą spalanie tkanki tłuszczowej.

Naturalnym poskramiaczem apetytu jest też chudy nabiał, w tym twaróg, jogurt naturalny, serek wiejski czy kefir. W swoim składzie zawiera bowiem wapń i białko, niezbędne w procesie odchudzania.

Co najbardziej pomaga w odchudzaniu? Ten napój pij bez ograniczeń

Między posiłkami warto postawić dodatkowo na zdrowe napoje. Wśród nich triumfy święci zielona herbata. Naukowcy już dawno temu udowodnili jej prozdrowotny wpływ na organizm, zwracając uwagę szczególnie na przyspieszenie metabolizmu i redukcję wagi.

Zdjęcie Co najbardziej pomaga w odchudzaniu? Zieloną herbatę pij bez ograniczeń / 123RF/PICSEL

Co ważne, zielona herbata zmniejsza napady głodu, hamując gromadzenie się tkanki tłuszczowej i przyspieszając jej spalanie. Kluczowym jest picie naparu kilka razy w ciągu dnia. Jednocześnie należy pamiętać, że samo picie napoju nie zdziała cudów. Podstawą jest odpowiednia dieta i aktywność fizyczna.

Po jakim jedzeniu się chudnie? Dodaj szczyptę do posiłków, a w mig zauważysz różnicę

Przygotowując codzienne potrawy nie zapominajmy o odpowiednim podrasowaniu ich smaku. W tym sprawdzi się przede wszystkim, ceniony z uwagi na wyjątkowy smak i aromat oraz szereg zdrowotnych właściwości, cynamon.

Brązowy proszek wpływa na zmniejszenie apetytu na słodkie przekąski, regulując poziom insuliny - hormonu odpowiadającego za metabolizm węglowodanów. Dodatkowo posiada również działanie antyoksydacyjne i antyseptyczne, będąc nazywanym jedną z najzdrowszych przypraw na świecie.

O to miano ubiega się również kurkuma. Posiadając zupełnie podobne, jak cynamon, właściwości, redukuje apetyt, zapobiegając przyrostowi tkanki tłuszczowej i poprawiając przemianę materii. Gdy to tylko możliwe dodawaj więc szczyptę do przygotowywanych przez siebie dań.

