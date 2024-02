Składniki potrzebne do przygotowania surówki z cykorii są łatwo dostępne i jest ich niewiele . Pomimo tego propozycja ta dostarczy ci wielu witamin. Cykorię możesz zastąpić inną odmianą sałaty. Warto jednak pamiętać, że to właśnie cykoria ma duże stężenie cennych składników pokarmowych. Do jej przygotowania będziesz potrzebować :

Sos do surówki jest równie łatwy w przygotowaniu. Jogurt wymieszaj z chrzanem i dodaj sól oraz pieprz do smaku. Połącz sos z warzywami i gotowe!

Surówka z kiszonej kapusty z pewnością jest dobrze znana w wielu domach. To przysmak naszych babć, który warto także i dziś wprowadzić do diety, szczególnie tej odchudzającej. Kiszona kapusta zawiera kwas mlekowy wspierający mikroflorę bakteryjną jelit. Tym samym wpływa na całą kondycję organizmu - również odporność. Co potrzebujesz do przygotowania surówki z kapusty kiszonej?