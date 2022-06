Alimenty natychmiastowe to odpowiedź na problem przedłużających się często w nieskończoność procedur alimentacyjnych. W efekcie, samotny rodzic latami czeka na uregulowanie tych kwestii i nie może liczyć na finansową pomoc.

Alimenty natychmiastowe mają charakteryzować się więc całkowitym uproszczeniem formalności - pozew będzie można złożyć na prostym druku, dostępnym dla każdego w internecie. Do pisma nie będzie trzeba dołączać żadnych dokumentów i dowodów, jedynie odpis aktu urodzenia dziecka. Pieniądze będzie można uzyskać już nawet po kilkunastu dniach!

Wysokość alimentów natychmiastowych: Ile będzie można uzyskać?

Jak przewiduje ustawodawca, wysokość alimentów natychmiastowych obliczana będzie na podstawie minimalnego wynagrodzenia oraz liczby dzieci w rodzinie i wynosić będzie:

21 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę względem jednego dziecka

19 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców

17 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców

15 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców

13 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Od stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi w Polsce 3010 zł brutto, więc w przypadku jednego dziecka alimenty natychmiastowe będą wynosić 630 zł.

Alimenty natychmiastowe dotyczyć będą dzieci, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, które przed wejściem w życie ustawy, nie występowały o ich zasądzenie.

Jak złożyć pozew o alimenty matychmiastowe?

Pozew o alimenty natychmiastowe składać będzie można do sądu na druku uproszczonym, dostępnym w internecie. Do druku dołączyć trzeba będzie odpis aktu urodzenia dziecka. Czas rozpatrzenia wniosku o alimenty natychmiastowe przez sąd wynosić będzie czternaście dni.

Przyznanie alimentów natychmiastowych nie będzie wykluczać możliwości starania się o wyższe alimenty. Będą one przysługiwać dziecku do momentu ukończenia 25. roku życia.

Nie jest znana jeszcze data wejścia w życie nowych przepisów - będą one obowiązywać po sześciu miesiącach od ogłoszenia ustawy.

