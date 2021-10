Nichelle Laus pokazuje kobietom, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach

Nichelle Laus to kobieta, która przez 15 lat pracowała jako policjantka, jednak w pewnym momencie swojego życia postanowiła, że chce budować swoją ścieżkę kariery nieco inaczej.



Teraz skupia się przede wszystkim na życiu rodzinnym, zdrowym stylu życia i sporcie. Jeszcze większą uwagę zaczęła przykładać do fitnessu i zachęca do tego również inne kobiety.



Doświadczenie w policji bardzo jej się jednak przydaje.



Nichelle Laus aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, nagrywa sporo różnych filmików, w tym takie, w których pokazuje swoim fanom, jak radzić sobie w sytuacjach, w których ich kończyny zostają skrępowane, czyli np. w przypadku porwania.



Oto krótkie materiały wideo, które z pewnością mogą uratować komuś życie!



Myślicie, że więcej osób powinno dawać innym przydatne wskazówki odnośnie tego, jak się bronić?



