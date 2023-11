Spis treści: 01 Jak dbać o monsterę? Poznaj jej charakter

02 Skąd biorą się czarne plamy na monsterze?

03 Gdzie ustawić monsterę?

04 Efektowna monstera - jak dbać o nią domowymi sposobami?

Jak dbać o monsterę? Poznaj jej charakter

Roślina pochodzi z tropikalnych lasów Ameryki Południowej i Środkowej. Rośnie bujnie w ciepłych i wilgotnych warunkach, co sporo może nam powiedzieć na temat wymagań monstery. Jeśli w domu lub w mieszkaniu umieścimy ją we właściwym miejscu i będziemy odpowiednio pielęgnować, ozdobne i duże liście dadzą nam namiastkę egzotycznej dżungli we własnych czterech ścianach.

Jak dbać o monsterę? Nie potrzebuje dużej ilości światła ani obfitego podlewania. Zaleca się regularnie zraszać liście i przecierać je wilgotną szmatką. Ze względu na sporą powierzchnię może gromadzić się na nich kurz, utrudniający roślinie przeprowadzanie fotosyntezy.

Zdjęcie Monstera dobrze znosi cień / 123RF/PICSEL

Skąd biorą się czarne plamy na monsterze?

Rośliny dają znać, gdy dzieje się z nimi coś niedobrego. Co można wyczytać z czarnych plam na monsterze? Jest to sygnał, że egzotyczna roślina przemarzła.

Najczęściej jest to wynik złego doboru stanowiska dla monstery. Gdy jest narażona na przeciągi, na liściach prędzej czy później pojawią się szpecące przebarwienia. Dzieje się tak, gdy donica została umieszczona w pobliżu drzwi wejściowych albo nieszczelnego okna. Musisz uważać na nią także podczas wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza zimą.

Gdzie ustawić monsterę?

W warunkach naturalnych roślina jest pnączem, które "wspina się" po pniach drzew. Nie potrzebuje nieograniczonego dostępu do światła słonecznego. Z tego względu śmiało możesz ustawić ją w ciemniejszym kącie pokoju, który będzie oddalony od okien i drzwi. Dzięki temu ograniczysz ryzyko, że monstera przemarznie, a liście będą mieć kolor głębokiej zieleni bez szpecących plam. Podmuchy zimnego wiatru to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać roślinę.

Jednocześnie nie będzie narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, które z kolei doprowadzałoby do poparzenia liści.

Efektowna monstera - jak dbać o nią domowymi sposobami?

Okaz kiepsko reaguje na nadmiar wody. Przelanie monstery może się z kolei objawiać żółknięciem liści. Zachowaj umiar, a do roślinnej rutyny pielęgnacyjnej wprowadź także naturalną odżywkę.

Zdjęcie Regularna pielęgnacja zapewni monsterze bujny wygląd / 123RF/PICSEL

Bardzo dobre efekty przynosi stosowanie nawozu z bananów do monstery. Nie potrzebujesz jednak owocowego miąższu — wystarczy sama skórka. Pokrój ją na drobne kawałki, przełóż do niedużego słoika i zalej ciepłą, przegotowaną wodą. Zakręć i odstaw w zacienionym miejscu na dwie doby. Rozcieńcz ze świeżą wodą i użyj do podlania okazu. Ogromne liście będą twoją chlubą.

