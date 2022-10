Nie każdy wie o tym ustawieniu w piecu. Sprawdź jak najszybciej!

Podwyżki cen gazu dają Polakom się we znaki, stąd coraz więcej osób szuka sposobów, aby zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Zakręcanie kaloryferów nie jest żadnym rozwiązaniem. Decydując się na taki krok, można jedynie pogorszyć swoje zdrowie.

Aby zmniejszyć opłaty za gaz, wystarczy za to dostosować temperaturę w ustawieniach pieca. Pozwoli to ograniczyć marnowanie energii cieplnej w zależności od rodzaju urządzenia. Zatem, jak ustawić piec gazowy ekonomicznie?

Jak ustawić piec gazowy, aby był oszczędny?

Właściciel pieca gazowego powinien dobrać urządzenie indywidualnie do swoich potrzeb i starać się ustawiać jego moc w taki sposób, aby działało jak najbardziej efektywnie w danym budynku. Nieumiejętnie zamontowane i ustawienie urządzenie powoduje, że na ogrzewanie w sezonie grzewczym wydajemy znacznie więcej, niż jest to konieczne.

Optymalne parametry i ustawienia pozwalają nam ogrzać dom, jednocześnie unikając marnotrawienia energii cieplnej, co z kolei przyczynia się do niższych rachunków za gaz ziemny.

Jak ustawić piec gazowy ekonomicznie?

Częstym błędem osób, które posiadają piece gazowe do ogrzewania domu, jest brak wiedzy, jak ustawić piec gazowy ekonomicznie. Niektórzy sądzą, że ustawianie wyższej temperatury zagwarantuje im lepsze warunki grzewcze i pozwoli zabezpieczyć się na wypadek nagłego spadku temperatury.

W rzeczywistości jednak kocioł rozgrzany do 70-80 st. C rzadko gwarantuje efektywniejszą pracę sprzętu. Głównie dlatego, że większość pieców gazowych nie będzie w stanie poprawnie kondensować gazu powyżej temperatury 55-57 st. C.

Po przekroczeniu takiej temperatury budynek nie będzie więc dodatkowo ocieplany, a jedynie dojdzie do marnowania energii. Jeśli nie chcemy więc niepotrzebnie płacić wyższych rachunków za prąd, nie zmuszajmy piecyków gazowych do pracy na zbyt wysokich "obrotach".

Zdjęcie Horendalnie wysokie rachunki za ogrzewanie? Być może to wina ustawień piecyka gazowego / 123RF/PICSEL

Jak ustawić piec gazowy kondensacyjny?

Kotły kondensacyjne do sprawnego działania nie potrzebują wysokich temperatur czynnika grzewczego. Wręcz przeciwnie, im wyższa temperatura, tym mniejsza kondensacja, a tym samym mniejsza sprawność kotła. Wiele zależy jednak od sposobu izolacji budynku i warunków atmosferycznych panujących w danym okresie.

Zastanawiając się, jak ustawić piec gazowy kondensacyjny, powinniśmy więc ustawić temperaturę zasilania centralnego ogrzewania w taki sposób, aby nie była ona zbyt wysoka, nie powodowała takowania kotła w pojedynczym cyklu grzania, a jednocześnie sprawnie dogrzewała budynek mieszkalny do temperatury przyjętej na sterowniku pokojowym.

Jaką temperaturę ustawić na piecu gazowym kondensacyjnym?

Szacuje się, że najlepszą efektywność urządzeniom gwarantują ustawienia wartości w przedziale od 40 do około 50 st.C. Uznaje się to za optymalny zakres, choć niektórzy zalecają nawet przedział od 30 do 45 st.C.

Wartości te powinny być wystarczające przy mniej srogich zimach. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że meteorolodzy, przynajmniej jak na razie, nie zapowiadają poważnych przymrozków.

Jak ustawić piec gazowy dwufunkcyjny?

Piece kondensacyjne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Są bezpieczne i nie wymagają dodatkowej wentylacji, jednak zastosowanie urządzeń dwufunkcyjnych do ogrzewania mieszkania i wody wciąż ma swoich zwolenników.

Piec dwufunkcyjny może być używany zarówno przy otwartej, jak i zamkniętej komorze spalania. W pierwszym przypadku kocioł może po prostu grzać, pobierając powietrze z pomieszczenia. W drugim wykorzystuje się powietrze z zewnątrz, co oznacza, że temperatura na sterowniku musi więc być dopasowana do warunków atmosferycznych.

Zdjęcie Sroga zima może oznaczać konieczność ustawienia pieca gazowego na wyższą temperaturę. Póki co jest ona jednak mało prawdopodobna / 123RF/PICSEL

W tym celu producenci kotłów zalecają sugerować się specjalnymi wykresami, dzięki którym można ustalić, jak ustawić piec gazowy dwufunkcyjny a konkretniej jego sterownik tak, aby efektywność grzania była jak najwyższa.

Jaką temperaturę ustawić w piecu gazowym dwufunkcyjnym?

W tym przypadku również nie zaleca się przekraczać temperatury 58 stopni (brak kondensacji gazu), ale nie rekomendowana jest zbyt niska temperatura. Przy srogich zimach, może ona bowiem doprowadzić do zmniejszenia żywotności urządzenia nawet o połowę.

Na co zwrócić uwagę ustawiając temperaturę w piecu gazowym?

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, ustawiając temperaturę w piecu gazowym. W przypadku tzw. starego budownictwa konieczna może okazać się wymiana pieca gazowego na urządzenie o większej mocy. Zwłaszcza jeśli izolacja jest kiepsko wykonana, a ściany nie zostały odpowiednio docieplane.

Jeżeli pomimo temperatury oscylującej w granicach 55 st.C, w domu wciąż jest zimno, możemy mieć do czynienia właśnie z taką sytuacją.

